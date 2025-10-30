Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах

0 800 307 555
Личные финансы
14
Ветераны, участвующие в общественно полезных работах, получат повышенную оплату — до 16 000 гривен.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.
«Украинский бизнес сейчас испытывает дефицит кадров, поэтому государство концентрируется на расширении возможностей для трудоустройства, переквалификации и поддержки ветеранов и работодателей. Мы приняли комплекс решений, объединяющих цифровизацию, обучение, гранты, поддержку ветеранов, членов их семей и работодателей. Это позволит людям быстрее найти работу, а бизнесу — получить необходимые кадры», — отметила премьер-министр.

Компенсации для работодателей

Предприятия, которые будут нанимать ветеранов минимум на один год, смогут рассчитывать на полную компенсацию зарплаты в течение первых шести месяцев работы.
Размер компенсации будет составлять 100% заработной платы, но не более 1,5 минимальной.

Дополнительная поддержка ветеранов

Специалисты по сопровождению ветеранов получат право подавать заявления о предоставлении статуса безработного от имени ветерана с его согласия. Они также будут помогать в оформлении грантов, получении образовательных ваучеров и прохождении профессионального обучения.
«Это создает реальные возможности для социальной адаптации и экономической независимости защитников», — подчеркнула Свириденко.
Напомним, правительство также поддержало запуск новой экосистемы «Обрій». Через «Дія» человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.
Кроме того, Кабмин принял решение о расширении грантовой программы поддержки предпринимателей — «Собственное дело». С 2026 г. она получит новые возможности: увеличенные размеры грантов и упрощенный доступ для тех, кто хочет начать или развить собственный бизнес.

Справка Finance.ua:

  • в августе Кабинет Министров повысил размер заработной платы для участников общественно полезных работ в прифронтовых территориях. Теперь украинцы, которые привлекаются к таким временным работам, будут получать на 33% больше — две минимальные зарплаты или 16 тыс. грн;
  • участие в ОПР является добровольным;
  • возможность приобщиться к таким работам в регионах, приближенных к зоне боевых действий, распространяется и на людей пенсионного возраста до 70 лет;
  • ранее участвовать могли только зарегистрированные в Службе занятости безработные и внутренне перемещенные лица без постоянной работы.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems