Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах Сегодня 13:01 — Личные финансы

Ветераны будут получать до 16 тысяч гривен за участие в общественно полезных работах

Ветераны, участвующие в общественно полезных работах, получат повышенную оплату — до 16 000 гривен.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время заседания правительства.

«Украинский бизнес сейчас испытывает дефицит кадров, поэтому государство концентрируется на расширении возможностей для трудоустройства, переквалификации и поддержки ветеранов и работодателей. Мы приняли комплекс решений, объединяющих цифровизацию, обучение, гранты, поддержку ветеранов, членов их семей и работодателей. Это позволит людям быстрее найти работу, а бизнесу — получить необходимые кадры», — отметила премьер-министр.

Компенсации для работодателей

Предприятия, которые будут нанимать ветеранов минимум на один год, смогут рассчитывать на полную компенсацию зарплаты в течение первых шести месяцев работы.

Размер компенсации будет составлять 100% заработной платы, но не более 1,5 минимальной.

Дополнительная поддержка ветеранов

Специалисты по сопровождению ветеранов получат право подавать заявления о предоставлении статуса безработного от имени ветерана с его согласия. Они также будут помогать в оформлении грантов, получении образовательных ваучеров и прохождении профессионального обучения.

«Это создает реальные возможности для социальной адаптации и экономической независимости защитников», — подчеркнула Свириденко.

Читайте также Половина ветеранов после демобилизации возвращаются на прежнее рабочее место

Напомним, правительство также поддержало запуск новой экосистемы «Обрій». Через «Дія» человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 000 грн на переквалификацию.

Кроме того, Кабмин принял решение о расширении грантовой программы поддержки предпринимателей — «Собственное дело». С 2026 г. она получит новые возможности: увеличенные размеры грантов и упрощенный доступ для тех, кто хочет начать или развить собственный бизнес.

Справка Finance.ua:

в августе Кабинет Министров повысил размер заработной платы для участников общественно полезных работ в прифронтовых территориях. Теперь украинцы, которые привлекаются к таким временным работам, будут получать на 33% больше — две минимальные зарплаты или 16 тыс. грн;

участие в ОПР является добровольным;

возможность приобщиться к таким работам в регионах, приближенных к зоне боевых действий, распространяется и на людей пенсионного возраста до 70 лет;

ранее участвовать могли только зарегистрированные в Службе занятости безработные и внутренне перемещенные лица без постоянной работы.



📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.