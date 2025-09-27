0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Половина ветеранов после демобилизации возвращаются на прежнее рабочее место

15
Половина ветеранов после демобилизации возвращаются на прежнее рабочее место
Половина ветеранов после демобилизации возвращаются на прежнее рабочее место
Около 50% ветеранов после возвращения в гражданскую жизнь возобновляют работу на прежнем месте.
Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в телеэфире, передает Укринформ.
Читайте также
«В среднем 50% людей возвращаются на свое рабочее место. Кто-то действительно хочет быть вовлеченным в сектор безопасности и обороны. И мы видим, как создаются бизнесы, работающие и создающие товары двойного назначения, дроны и т. д. Есть и те, кто ищет себя, проходит программы переобучения», — сказала министр.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По ее словам, в каждом обществе работают специалисты по сопровождению ветеранов, которые могут помочь и показать человеку, куда двигаться дальше.
Она отметила, что есть гранты на поддержку бизнеса, и около 2,8 тыс. бизнесов ветеранов получили поддержку с начала полномасштабного вторжения.
Читайте также
«Это бизнесы и ветерана, и его супруги/супруга. Бывает так, что ветеран еще воюет, а бизнесом занимается семья. Мы развиваем эти программы, распространяем их, и готовы больше инвестировать в бизнес ветеранов», — добавила Калмыкова.
Напомним, Кабмин принял 11 решений на поддержку ветеранов и их семей. Правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems