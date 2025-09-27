Половина ветеранов после демобилизации возвращаются на прежнее рабочее место
Около 50% ветеранов после возвращения в гражданскую жизнь возобновляют работу на прежнем месте.
Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова в телеэфире, передает Укринформ.
«В среднем 50% людей возвращаются на свое рабочее место. Кто-то действительно хочет быть вовлеченным в сектор безопасности и обороны. И мы видим, как создаются бизнесы, работающие и создающие товары двойного назначения, дроны
и т. д. Есть и те, кто ищет себя, проходит программы переобучения», — сказала министр.
По ее словам, в каждом обществе работают специалисты по сопровождению ветеранов, которые могут помочь и показать человеку, куда двигаться дальше.
Она отметила, что есть гранты на поддержку бизнеса, и около 2,8 тыс. бизнесов ветеранов получили поддержку с начала полномасштабного вторжения.
«Это бизнесы и ветерана, и его супруги/супруга. Бывает так, что ветеран еще воюет, а бизнесом занимается семья. Мы развиваем эти программы, распространяем их, и готовы больше инвестировать в бизнес ветеранов», — добавила Калмыкова.
Напомним, Кабмин принял 11 решений на поддержку ветеранов и их семей. Правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
