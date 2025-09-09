Сколько ветеранов хотят открыть свой бизнес — результаты опроса Сегодня 08:33 — Личные финансы

Более 60% защитников Украины рассматривают вариант открытия по окончании войны собственного бизнеса.

Об этом рассказал глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО (АПВА), командир взвода снайперов специального назначения батальона оперативного назначения имени Кульчицкого Сергей Позняк в интервью Укринформу

В условиях войны, по его словам, люди достаточно быстро привыкают принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за собственную жизнь и жизнь побратимов. Так что многим ветеранам будет сложно вернуться к наемной работе.

«По данным опросов, 64% защитников Украины после войны хотят стать предпринимателями. На фронте они приобрели необходимые навыки, которые можно применять в бизнесе. Уже на уровне командира взвода человек во время боя принимает такие решения, которые даже успешным гражданским предпринимателям и не снились», — говорит Позняк.

Он также напомнил, что на фронте сейчас находятся сотни тысяч людей, которые уже имеют свой бизнес. Согласно исследованиям Украинского ветеранского фонда, 13% всех находящихся на фронте военнослужащих — это предприниматели.

«По прогнозам Министерства ветеранов, после войны у нас будет от 5 до 6 миллионов участников боевых действий. Принимаем во внимание оптимистический сценарий: 13% от 5 миллионов — это где-то 650 тысяч предпринимателей. Если каждый из них создаст хотя бы по одному рабочему месту, мы сразу воплотим мечту не одного украинского правительства о 500 тысячах новых рабочих мест. По крайней мере 1,3 миллиона человек будет чем заняться после войны. То есть треть из 5 миллионов ветеранов будут пристроены в гражданской жизни», — отмечает глава АПВА.

«Если предоставить этим людям доступ к финансовому ресурсу — грантовой помощи и дешевому кредитованию (в частности, через поддержку государством ветеранских финансовых сервисов), ветераны легко прибавят 1% ВВП», — убежден Сергей Позняк.

Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях;

Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.



