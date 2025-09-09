0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько ветеранов хотят открыть свой бизнес — результаты опроса

Личные финансы
13
Сколько ветеранов хотят открыть свой бизнес — результаты опроса
Сколько ветеранов хотят открыть свой бизнес — результаты опроса
Более 60% защитников Украины рассматривают вариант открытия по окончании войны собственного бизнеса.
Об этом рассказал глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов АТО (АПВА), командир взвода снайперов специального назначения батальона оперативного назначения имени Кульчицкого Сергей Позняк в интервью Укринформу.
В условиях войны, по его словам, люди достаточно быстро привыкают принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность за собственную жизнь и жизнь побратимов. Так что многим ветеранам будет сложно вернуться к наемной работе.
«По данным опросов, 64% защитников Украины после войны хотят стать предпринимателями. На фронте они приобрели необходимые навыки, которые можно применять в бизнесе. Уже на уровне командира взвода человек во время боя принимает такие решения, которые даже успешным гражданским предпринимателям и не снились», — говорит Позняк.
Читайте также
Он также напомнил, что на фронте сейчас находятся сотни тысяч людей, которые уже имеют свой бизнес. Согласно исследованиям Украинского ветеранского фонда, 13% всех находящихся на фронте военнослужащих — это предприниматели.
«По прогнозам Министерства ветеранов, после войны у нас будет от 5 до 6 миллионов участников боевых действий. Принимаем во внимание оптимистический сценарий: 13% от 5 миллионов — это где-то 650 тысяч предпринимателей. Если каждый из них создаст хотя бы по одному рабочему месту, мы сразу воплотим мечту не одного украинского правительства о 500 тысячах новых рабочих мест. По крайней мере 1,3 миллиона человек будет чем заняться после войны. То есть треть из 5 миллионов ветеранов будут пристроены в гражданской жизни», — отмечает глава АПВА.
Читайте также
«Если предоставить этим людям доступ к финансовому ресурсу — грантовой помощи и дешевому кредитованию (в частности, через поддержку государством ветеранских финансовых сервисов), ветераны легко прибавят 1% ВВП», — убежден Сергей Позняк.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров одобрил законопроект «О лицах, которые привлекались к обеспечению проведения мероприятий, направленных на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины». Документ нормирует статус и права граждан, которые вносили вклад в укрепление обороноспособности государства, но непосредственно не участвовали в боевых действиях;
  • Кабинет Министров принял 11 решений в поддержку ветеранов и их семей. Правительство одобрило законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует медицинскую, образовательную, социальную, правовую поддержку. Государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью в результате войны.
По материалам:
Укрінформ
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems