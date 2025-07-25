Ветераны на рынке труда: ВР готовит механизм гарантированного трудоустройства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ветераны на рынке труда: ВР готовит механизм гарантированного трудоустройства

Казна и Политика
148
Ветераны на рынке труда: ВР готовит механизм гарантированного трудоустройства
Ветераны на рынке труда: ВР готовит механизм гарантированного трудоустройства
Верховная Рада Украины работает над внедрением комплексного механизма содействия трудоустройству ветеранов, который должен обеспечить социальную интеграцию защитников после завершения военной службы.
Инициатива включает законодательные изменения, квоты, налоговые льготы и образовательные программы, пишет fbc.biz.ua.
Согласно озвученным предложениям, для частных компаний будет установлена обязательная квота — по меньшей мере, 5% работников в штате должны быть ветеранами. Для государственных учреждений предусмотрена повышенная квота — до 10%.

Что предусмотрено

Законопроект предусматривает финансовую мотивацию для работодателей: компенсацию 50% заработной платы ветерана в течение первых шести месяцев, освобождение от уплаты единого социального взноса и пониженную ставку НДФЛ.
Отдельным блоком прописаны механизмы переквалификации: ваучеры на профессиональное обучение, гранты для ветеранского предпринимательства, а также поддержка бизнеса в приоритетных отраслях, таких как агросектор.
В комитете по финансам, налоговой и таможенной политике отмечают, что новый подход должен совмещать административные и рыночные элементы — государство будет гарантировать работу для ветеранов в рамках законодательства и экономических стимулов.
Место для вашей рекламы
Напомним, в Украине стартовал проект, помогающий ветеранам и ветеранкам найти работу в области логистики и транспорта. Эта сфера сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках, а проект дает возможность ветеранам переквалифицироваться и получить новые профессии после службы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems