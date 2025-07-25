Ветераны на рынке труда: ВР готовит механизм гарантированного трудоустройства — Finance.ua

Ветераны на рынке труда: ВР готовит механизм гарантированного трудоустройства 25.07.2025, 11:33 — Казна и Политика

Ветераны на рынке труда: ВР готовит механизм гарантированного трудоустройства

Верховная Рада Украины работает над внедрением комплексного механизма содействия трудоустройству ветеранов, который должен обеспечить социальную интеграцию защитников после завершения военной службы.

Инициатива включает законодательные изменения, квоты, налоговые льготы и образовательные программы, пишет fbc.biz.ua.

Согласно озвученным предложениям, для частных компаний будет установлена обязательная квота — по меньшей мере, 5% работников в штате должны быть ветеранами. Для государственных учреждений предусмотрена повышенная квота — до 10%.

Что предусмотрено

Законопроект предусматривает финансовую мотивацию для работодателей: компенсацию 50% заработной платы ветерана в течение первых шести месяцев, освобождение от уплаты единого социального взноса и пониженную ставку НДФЛ.

Отдельным блоком прописаны механизмы переквалификации: ваучеры на профессиональное обучение, гранты для ветеранского предпринимательства, а также поддержка бизнеса в приоритетных отраслях, таких как агросектор.

В комитете по финансам, налоговой и таможенной политике отмечают, что новый подход должен совмещать административные и рыночные элементы — государство будет гарантировать работу для ветеранов в рамках законодательства и экономических стимулов.

помогающий ветеранам и ветеранкам найти работу в области логистики и транспорта. Эта сфера сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках, а проект дает возможность ветеранам переквалифицироваться и получить новые профессии после службы. Напомним, в Украине стартовал проект, . Эта сфера сейчас остро нуждается в квалифицированных работниках, а проект дает возможность ветеранам переквалифицироваться и получить новые профессии после службы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.