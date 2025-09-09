У программы «єВідновлення» есть технические и нормативные проблемы — исследование
Украинцы уже получили 35 млрд грн в рамках программы «єВідновлення» за поврежденное или уничтоженное жилье. В то же время процесс подачи заявок и использования средств сопровождается многочисленными трудностями.
Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, ссылаясь на результаты исследования компенсационного механизма.
Главные проблемы программы
По словам Шуляк, вызовы можно разделить на несколько блоков:
- Нормативные барьеры
Ограниченный перечень ремонтных работ, сложность получения согласия всех совладельцев, правовая неопределенность сроков проведения ремонта.
- Финансовые вопросы
Неурегулированность подтверждения софинансирования, если ущерб превышает предельную сумму компенсации (350 тыс. грн для квартир, 500 тыс. грн для домов).
- Технические проблемы
Отсутствие цифровых инструментов для полного учета процесса, невозможность подать заявку с ВОТ, неавтоматизированное формирование актов в реестре поврежденного имущества.
- Практические трудности
Отсутствие зарегистрированного права собственности в ГРВП, короткие сроки использования средств, завышенные цены подрядчиков.
- Информационная изоляция
Низкий уровень осведомленности граждан, отсутствие понятных пошаговых инструкций и регулярного обновления информации на сайтах органов власти.
Что нужно изменить
По словам Шуляк, эффективная реализация программы возможна только при комплексной модернизации:
- обновление законодательной базы;
- внедрение современных технических решений;
- усовершенствование процедур на местах;
- качественное информационное сопровождение для граждан.
«Только системные изменения сделают программу восстановления быстрой, удобной и справедливой для всех заявителей», — подытожила Шуляк.
Напомним, многие украинцы до сих пор не подали заявку на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы «єВідновлення», несмотря на то, что они имеют на нее право. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и нехватка понимания, как работает механизм возмещения.
В 64% случаев на сайтах общин вообще отсутствует какая-либо информация о процедуре, еще более половины респондентов указали на нехватку четкого алгоритма действий. Многим непонятно, кто имеет право подать заявление, какие документы нужны и куда обращаться.
