У программы «єВідновлення» есть технические и нормативные проблемы — исследование

Украинцы уже получили 35 млрд грн в рамках программы «єВідновлення» за поврежденное или уничтоженное жилье. В то же время процесс подачи заявок и использования средств сопровождается многочисленными трудностями.

Об этом заявила председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, ссылаясь на результаты исследования компенсационного механизма.

Главные проблемы программы

По словам Шуляк, вызовы можно разделить на несколько блоков:

Нормативные барьеры

Ограниченный перечень ремонтных работ, сложность получения согласия всех совладельцев, правовая неопределенность сроков проведения ремонта.

Финансовые вопросы

Неурегулированность подтверждения софинансирования, если ущерб превышает предельную сумму компенсации (350 тыс. грн для квартир, 500 тыс. грн для домов).

Технические проблемы

Отсутствие цифровых инструментов для полного учета процесса, невозможность подать заявку с ВОТ, неавтоматизированное формирование актов в реестре поврежденного имущества.

Практические трудности

Отсутствие зарегистрированного права собственности в ГРВП, короткие сроки использования средств, завышенные цены подрядчиков.

Информационная изоляция

Низкий уровень осведомленности граждан, отсутствие понятных пошаговых инструкций и регулярного обновления информации на сайтах органов власти.

Что нужно изменить

По словам Шуляк, эффективная реализация программы возможна только при комплексной модернизации:

обновление законодательной базы;

внедрение современных технических решений;

усовершенствование процедур на местах;

качественное информационное сопровождение для граждан.

«Только системные изменения сделают программу восстановления быстрой, удобной и справедливой для всех заявителей», — подытожила Шуляк.

Напомним, многие украинцы до сих пор не подали заявку на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы «єВідновлення», несмотря на то, что они имеют на нее право. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и нехватка понимания, как работает механизм возмещения.

В 64% случаев на сайтах общин вообще отсутствует какая-либо информация о процедуре, еще более половины респондентов указали на нехватку четкого алгоритма действий. Многим непонятно, кто имеет право подать заявление, какие документы нужны и куда обращаться.

