Программу «єВідновлення» расширили: кто сможет получить до 2 млн грн — Finance.ua

Программу «єВідновлення» расширили: кто сможет получить до 2 млн грн

Внутри перемещенные лица, лишившиеся жилья на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства размером до 2 млн грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, сначала программа будет доступна для ВПЛ, имеющих статус УБД и людей с инвалидностью в результате войны.

Программа заработает через 2 месяца после того, как постановление будет опубликовано. С тех пор подать заявку на помощь можно будет через приложение «Дія». Впоследствии — в ЦПАУ или у нотариусов.

Проверка будет производиться автоматически через государственные реестры. Срок рассмотрения заявления — не более 30 дней.

Как пояснил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, государство будет выдавать жилищные ваучеры — электронные документы, которые будут храниться в Государственном реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Размер пособия — до 2 млн грн на одного человека или семью.

Ваучер можно использовать для:

покупки квартиры или дома (или инвестирования в его строительство);

уплаты первого взноса или погашения платежа по ипотеке.

Ранее внутренне перемещенные лица, чье жилье осталось на ВОТ, не могли воспользоваться существующими программами компенсаций. Это было обусловлено невозможностью обследования жилья. Теперь государство предлагает отдельный путь поддержки, позволяющий приобрести новый дом в более безопасных регионах.

«Уже сейчас есть договоренности с международными партнерами на 180 миллионов долларов. Это первые 3700 семей, которые получат выплаты», — заявил Кулеба.

Не смогут получить помощь те, кто имеет другое жилье на подконтрольной Украине территории (кроме тех, где ведутся боевые действия), или уже получили денежную компенсацию или жилье от государства. Также не будут рассматривать заявления от лиц, находящихся под санкциями или имеющих судимость.

Напомним, как свидетельствуют результаты социологического исследования Transparency International Ukraine, каждый пятый украинец имеет поврежденное в результате войны имущество. Больше всего пострадавших на востоке Украины — о потерях там сообщили 60% опрошенных. Если же говорить о поврежденном имуществе, то самые большие потери приходятся на недвижимость — о таких убытках упомянули 17% украинцев.

В то же время многие украинцы до сих пор не подали заявку на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы «єВідновлення», несмотря на то, что имеют на нее право. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и нехватка понимания, как работает механизм возмещения.

