Пенсионный сбор при покупке жилья по сертификату єВідновлення могут отменить: детали — Finance.ua

Пенсионный сбор при покупке жилья по сертификату єВідновлення могут отменить: детали Сегодня 12:02 — Недвижимость

Пенсионный сбор при покупке жилья по сертификату єВідновлення могут отменить: детали

В Верховной Раде обсуждают возможность расширения функций жилищного сертификата єВідновлення, которое можно будет использовать не только для прямой компенсации. В частности, речь идет о возможности использования сертификата для погашения кредита или покупки земельного участка. Кроме этого, предлагается, чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за ​​средства єВідновлення, не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, законодательная наработка, предусматривающая некоторые из этих опций, уже существует. Речь идет о законопроекте № 11444 , зарегистрированном еще в июле 2024 года.

Законопроект имеет целью освободить получателей компенсации єВідновлення от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат, а средства компенсации разрешить использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной.

а средства компенсации разрешить использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств по компенсации.

Шуляк говорит, что одним из важных запросов, нашедших отражение в законопроекте № 11444 — чтобы граждане Украины, которые покупают жилье за ​​средства єВідновлення, не платили сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Нардеп объяснила, что люди, получающие компенсацию, иногда просто не имеют средств уплатить пенсионный сбор при покупке жилья, поэтому их предлагается от него освободить.

По ее словам, сертификат єВідновлення уже работает как ценная бумага и, учитывая постоянное расширение программы, а также запрос граждан, у которых жилье повреждено или разрушено, нуждается в расширении его возможных опций. По словам нардепа, еще в 2023 году были проведены публичные консультации по совершенствованию программы єВідновлення, а в 2024 году — по доработке законопроекта «Об основных принципах жилищной политики», в ходе которых собрали предложения от получателей и потенциальных получателей компенсаций. Они были заложены в законопроект № 11444 об изменениях для усовершенствования программы.

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«Речь идет о нескольких новациях, важность которых отмечали граждане. В частности, речь идет о возможности того, чтобы компенсацию, которую они получают в виде жилищного сертификата, можно было использовать в качестве погашения кредита либо за приобретение квартиры, либо за земельный участок, либо доли в праве собственности на жилье. На сегодняшний день такой возможности законодательно нет. Считаю, предоставлять людям больше возможностей использовать жилищные сертификаты было бы очень правильно», — пояснила Шуляк.

Она также отметила, что от граждан был также значительный запрос на опцию, которая позволит жилье, расположенное на непригодной для жизни территории, считать уничтоженным автоматически. Это позволит не проводить соответствующие обследования.

«Конечно, возникает вопрос, каковы критерии признания такого населенного пункта, который уже непригоден для жизни. Мы предложили свои критерии, что если, например, уничтожено или повреждено более 70% жилья, когда повреждена инфраструктура, особенно касающаяся сетей, газоснабжения, электроэнергии. Чтобы именно в таких населенных пунктах, жилье автоматически считалось уничтоженным», — пояснила Шуляк.

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Она также подчеркнула, что огромный запрос на фиксацию органами местного самоуправления ущерба поврежденного или разрушенного имущества есть от юридических лиц. На сегодняшний день, отметила парламентарий, не все органы местного самоуправления добросовестно выполняют такой запрос и на многих встречах с бизнесом его представители озвучивают эту проблематику.

В то же время Шуляк напомнила, что наиболее ожидаемым этапом программы является ее расширение на уничтоженное жилье, расположенное на ВОТ. По словам Шуляк, это самый распространенный запрос от граждан, который звучит постоянно, на всех публичных консультациях и не только.

«Пока это самое ожидаемое решение от Правительства. Надеюсь, оно медлить не будет», — резюмировала Елена Шуляк.

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