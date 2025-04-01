«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов — Finance.ua

«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов Сегодня 10:45 — Личные финансы

«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов

В приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Первые 600 семей уже на этой неделе получат средства для восстановления на собственном участке.

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

«Ваш дом уничтожен в результате боевых действий? Стройте новый с государственной компенсацией на собственном земельном участке в рамках программы „єВідновлення“. Выплата покрывает расходы на строительные материалы и оплату работ», — говорится в сообщении.

Для кого доступна услуга

Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для восстановления.

Где можно строить

Построить дом можно на подконтрольной территории, где нет активных боевых действий, на земельном участке в вашей собственности.

Как это работает

Подача заявления о компенсации. Оставьте заявление о компенсации за уничтоженное жилье через портал «Дія», мобильное приложение или в ЦПАУ. После рассмотрения вам будет назначена сумма компенсации, которая отобразится в «Дія». Подача уведомления о начале строительных работ. Перед подачей заявления о выплате средств необходимо зарегистрировать уведомление о начале строительных работ. Это можно сделать на портале «Дія» или в ЦПАУ. Отмена права собственности на уничтоженное имущество. Чтобы получить компенсацию, необходимо отменить право собственности на уничтоженный дом. Подача заявления о зачислении средств. Оформляйте заявление о выплате компенсации через «Дія»: Сервисы → «єВідновлення"→ Выплата на строительство.

Лицу необходимо обновить банковские реквизиты и выбрать объект, на котором происходит строительство, согласно ранее поданному уведомлению о начале строительных работ.

Выплаты поступают двумя частями — по 50%. Средства нужно потратить на разработку проектно-сметной документации, строительные материалы и заказ строительных услуг.

Первую половину необходимо использовать по крайней мере на 90% и отчитаться об этом в «Дія». Для этого нужно пройти промежуточную верификацию в приложении и предоставить полную смету строительства. После этого человек получит вторую часть средств.

Первую часть необходимо использовать в течение 18 месяцев, обе — в течение 36 с момента начисления первой выплаты, иначе они вернутся государству.

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Ранее компенсация за уничтоженное жилье была доступна только в виде жилищного сертификата, за который можно было приобрести дом, но не построить дом. Теперь есть выбор: приобрести готовое жилье за ​​жилищный сертификат или самостоятельно построить дом с компенсацией.

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