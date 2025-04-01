«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов

Личные финансы
19
«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов
«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов
В приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Первые 600 семей уже на этой неделе получат средства для восстановления на собственном участке.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
«Ваш дом уничтожен в результате боевых действий? Стройте новый с государственной компенсацией на собственном земельном участке в рамках программы „єВідновлення“. Выплата покрывает расходы на строительные материалы и оплату работ», — говорится в сообщении.

Для кого доступна услуга

Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для восстановления.

Где можно строить

Построить дом можно на подконтрольной территории, где нет активных боевых действий, на земельном участке в вашей собственности.

Как это работает

  1. Подача заявления о компенсации. Оставьте заявление о компенсации за уничтоженное жилье через портал «Дія», мобильное приложение или в ЦПАУ. После рассмотрения вам будет назначена сумма компенсации, которая отобразится в «Дія».
  2. Подача уведомления о начале строительных работ. Перед подачей заявления о выплате средств необходимо зарегистрировать уведомление о начале строительных работ. Это можно сделать на портале «Дія» или в ЦПАУ.
  3. Отмена права собственности на уничтоженное имущество. Чтобы получить компенсацию, необходимо отменить право собственности на уничтоженный дом.
  4. Подача заявления о зачислении средств. Оформляйте заявление о выплате компенсации через «Дія»: Сервисы → «єВідновлення"→ Выплата на строительство.
Лицу необходимо обновить банковские реквизиты и выбрать объект, на котором происходит строительство, согласно ранее поданному уведомлению о начале строительных работ.
Читайте также
Выплаты поступают двумя частями — по 50%. Средства нужно потратить на разработку проектно-сметной документации, строительные материалы и заказ строительных услуг.
Первую половину необходимо использовать по крайней мере на 90% и отчитаться об этом в «Дія». Для этого нужно пройти промежуточную верификацию в приложении и предоставить полную смету строительства. После этого человек получит вторую часть средств.
Первую часть необходимо использовать в течение 18 месяцев, обе — в течение 36 с момента начисления первой выплаты, иначе они вернутся государству.
Читайте также
Ранее компенсация за уничтоженное жилье была доступна только в виде жилищного сертификата, за который можно было приобрести дом, но не построить дом. Теперь есть выбор: приобрести готовое жилье за ​​жилищный сертификат или самостоятельно построить дом с компенсацией.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems