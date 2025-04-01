«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов — Finance.ua

«єВідновлення»: украинцы получат выплаты на строительство новых домов
В приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Первые 600 семей уже на этой неделе получат средства для восстановления на собственном участке.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
«Ваш дом уничтожен в результате боевых действий? Стройте новый с государственной компенсацией на собственном земельном участке в рамках программы „єВідновлення“. Выплата покрывает расходы на строительные материалы и оплату работ», — говорится в сообщении.
Для кого доступна услуга
Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для восстановления.
Где можно строить
Построить дом можно на подконтрольной территории, где нет активных боевых действий, на земельном участке в вашей собственности.
Как это работает
- Подача заявления о компенсации. Оставьте заявление о компенсации за уничтоженное жилье через портал «Дія», мобильное приложение или в ЦПАУ. После рассмотрения вам будет назначена сумма компенсации, которая отобразится в «Дія».
- Подача уведомления о начале строительных работ. Перед подачей заявления о выплате средств необходимо зарегистрировать уведомление о начале строительных работ. Это можно сделать на портале «Дія» или в ЦПАУ.
- Отмена права собственности на уничтоженное имущество. Чтобы получить компенсацию, необходимо отменить право собственности на уничтоженный дом.
- Подача заявления о зачислении средств. Оформляйте заявление о выплате компенсации через «Дія»: Сервисы → «єВідновлення"→ Выплата на строительство.
Лицу необходимо обновить банковские реквизиты и выбрать объект, на котором происходит строительство, согласно ранее поданному уведомлению о начале строительных работ.
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Выплаты поступают двумя частями — по 50%. Средства нужно потратить на разработку проектно-сметной документации, строительные материалы и заказ строительных услуг.
Первую половину необходимо использовать по крайней мере на 90% и отчитаться об этом в «Дія». Для этого нужно пройти промежуточную верификацию в приложении и предоставить полную смету строительства. После этого человек получит вторую часть средств.
Первую часть необходимо использовать в течение 18 месяцев, обе — в течение 36 с момента начисления первой выплаты, иначе они вернутся государству.
Ранее компенсация за уничтоженное жилье была доступна только в виде жилищного сертификата, за который можно было приобрести дом, но не построить дом. Теперь есть выбор: приобрести готовое жилье за жилищный сертификат или самостоятельно построить дом с компенсацией.
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