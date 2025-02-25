Сколько украинцев уже воспользовались программой «єВідновлення» — Finance.ua

Сколько украинцев уже воспользовались программой «єВідновлення» Сегодня 09:44

Сколько украинцев уже воспользовались программой «єВідновлення», www.freepik.com

С начала работы программы «єВідновленням» с мая 2023 года общая сумма компенсаций, которую выплатили украинцам, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, составила 18,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

Больше половины этих средств — финансирование приобретения нового жилья вместо уничтоженного с помощью жилищных сертификатов. Таким образом приобрели новые дома более 5,5 тысяч украинских семей.

По ее словам, с момента запуска программы «єВідновлення» в мае 2023 года компенсацию получили почти 89 тысяч украинских граждан. Речь идет о выплатах как за поврежденное жилье, так и уничтоженное на общую сумму в 18,5 млрд гривен.

«Выплаты на общую сумму в 8,2 млрд гривен получили более 83 тысяч семей, чье жилье было в результате войны повреждено. Эти средства предназначены для его ремонта. Еще более 5,5 тысяч украинских семей получили компенсацию за уничтоженное жилье, за которую смогли приобрести новые дома на общую сумму в 10,3 млрд гривен. То есть речь идет, по факту, о 18,5 млрд гривен уже уплаченных компенсаций», — отметила Шуляк.

Она также напомнила, что по состоянию на сегодняшний день сделки по приобретению недвижимости с помощью жилищных сертификатов «єВідновлення» закрыли первые 138 семей внутренне перемещенных лиц в рамках реализации закона № 4114-IX о приоритетном праве некоторых категорий внутренне перемещенных лиц на получение компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. В парламенте рассчитывают, что после этого процесс стартует для еще почти 3,5 тысяч переселенцев, которые уже получили жилищные сертификаты и 2,1 тысячи средства за ними уже забронировали.

«По состоянию на 24 февраля, жилищные сертификаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен получили почти 3,5 тысяч украинских переселенцев. Но их еще нужно обменять на новое жилье, впрочем, первые 138 семей уже сделали это — провели оплаты по сделкам купли-продажи на общую сумму в более чем 223 млн гривен», — сообщила Елена Шуляк.

Она также подчеркнула, что государство продолжает работать над поиском дополнительного финансирования для нужд программы. Так, Банк развития Совета Европы и Всемирный Банк в прошлом году выделяли средства на «єВідновлення», благодаря чему удалось обеспечить финансирование программы на более чем 11 млрд гривен. Более того, недавно Банк развития Совета Европы согласился выделить на это 100 млн евро в текущем году.

В то же время Шуляк подчеркнула — чрезвычайно высокий процент украинских переселенцев составляют люди, чьи разрушенные дома находятся на временно оккупированных территориях. Но воспользоваться программой они не могут, поскольку правительство до сих пор не расширило программу на эту категорию граждан.

«Выделение средств — это хорошо. Но переселенцы с востока Украины, Херсонщины, Николаевщины и Запорожской области, то есть с территорий, которые сейчас находятся во временной оккупации, ими воспользоваться не могут, поскольку єВідновлення на них не распространяется. То есть, с одной стороны, средства на программу для ВПЛ есть, с другой — они для них недоступны. Исправить это может только правительство, поскольку отдельное законодательство для этого не нужно — такая возможность предусмотрена принятым еще в 2023 году законом № 2923-IX», — пояснила парламентарий.

Шуляк также добавила, что в Украине продолжается всеукраинская инвентаризация жилья, по итогам которой будет создана единая информационно-аналитическая система для поиска вариантов жилья для нужд ВПЛ. В то же время параллельно в 10 областях Украины продолжается пилотный проект по строительству социального жилья, в пределах которого строят или планируют построить 6200 тысяч квартир.

«Кроме того, на прошлой неделе президент поручил профильным министрам разработать комплексную программу обеспечения жильем, которая позволит решить проблему системно, а не точечно», — резюмировала Елена Шуляк.

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