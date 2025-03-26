«єВідновлення» для защитников: как получить компенсацию за уничтоженное жилье в 2025 году — Finance.ua

«єВідновлення» для защитников: как получить компенсацию за уничтоженное жилье в 2025 году Сегодня 14:00 — Личные финансы

«єВідновлення» для защитников: как получить компенсацию за уничтоженное жилье в 2025 году

Министерство развития общин и территорий Украины напомнило, что в рамках государственной программы 2єВідновлення" украинцы, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, могут получить компенсацию для восстановления или приобретения нового дома.

Одна из приоритетных групп — ветераны войны и военнослужащие.

При этом, независимо от того, подпадаете ли вы под другие льготные категории, если ваше единственное жилье было уничтожено, вы сможете претендовать на выплаты по направлению «єВідновлення» для ВПЛ. С февраля 2025 года действует финансирование программы для ВПЛ, на которую правительство направило 15 миллиардов гривен.

Военные имеют приоритетное право на компенсацию:

участники боевых действий, лицо с инвалидностью, полученной в результате войны;

лица, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, соответственно;

семьи погибших Защитников.

В соответствии с Законом Украины «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий.

Получение справки ВПЛ

Для получения компенсации за уничтожение жилья в форме жилищного сертификата необходимо иметь актуальную справку ВПЛ. Это можно сделать через действие или ЦПАУ.

Справку ВПЛ можно получить, даже если перемещение произошло в пределах одной общины.

После получения справки ваше заявление на бронирование средств будет переведено из общей очереди в очередь для ВПЛ (приоритетное право при этом сохраняется).

Как податься на компенсацию?

Вы можете подать заявку через приложение или электронный портал «Дія» по <%%___YSBocmVmPSJodHRwczovL2RpaWEuZ292LnVhL3NlcnZpY2VzL2tvbXBlbnNhY2l5YS16YS1wb3Noa29kemhlbmUtbWFqbm 8 /ZmJjbGlkPUl3WTJ4amF3SlBmUlJsZUhSdUEyRmxiUUl4TUFBQkhmOUlXRE9ucENCbVdCLTNEc05keG5WZUFxeEFYQTBOQTN5R1NVVkd4aWxRSnBMQ3pWZjBwd012Y1FfYWVtX21fd1lFZkdrSWRzYjZWY2ozTXp2cUEi=>ссылке.

Также можно податься через ЦПАУ или нотариуса. При подаче заявки обязательно указывайте свою льготную категорию.

Если ваше жилье было уничтожено, вам в первую очередь необходимо подать информационное сообщение в приложении или через портал «Дія», ЦПАУ или нотариуса.

Электронно можно подать по ссылке.

На этом этапе важно, чтобы право собственности на жилье было зарегистрировано в Государственном реестре прав. Если право собственности не зарегистрировано, следует обратиться к государственному регистратору и зарегистрировать его.

Получение компенсации

После подачи заявления оно попадает в комиссию местных властей, которая должна подтвердить факт разрушения жилья и определить сумму сертификата. Соответствующие данные будут внесены в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).

Отмечается, что при контакте с комиссией нужно будет предоставить документы, подтверждающие льготу.

После подтверждения факта разрушения комиссия принимает решение о начислении компенсации. Информацию об этом вы получите в приложении «Дія».

После того как вы получили справку и жилищный сертификат в «Дія», вы можете забронировать средства, чтобы приобрести новое жилье.

Совместная реализация жилищных сертификатов

Если уничтоженное жилье находилось в общей собственности, то каждый из совладельцев может получить собственный жилищный сертификат. Их можно реализовать как вместе, так и раздельно.

Для совместной реализации сертификатов необходимо подать заявление на бронирование одновременно.

Поэтому нужно убедиться, что оба владельца сертификатов подпадают под программу для ВПЛ (актуальная справка и отсутствие другого жилья в собственности). В противном случае владельцы сертификатов попадут в разные очереди ожидания средств.

После подтверждения бронирования у вас будет 30 дней для реализации сделки купли-продажи нового жилья.

"єВідновлення": как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

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