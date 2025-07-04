Цены на аренду жилья в Украине: в каких регионах самые дешевые и самые дорогие варианты — Finance.ua

Цены на аренду жилья в Украине: в каких регионах самые дешевые и самые дорогие варианты Сегодня 16:03 — Недвижимость

Цены на аренду жилья в Украине: в каких регионах самые дешевые и самые дорогие варианты

Цены на аренду квартир в Украине растут, медианная стоимость аренды по стране достигла 13 000 грн, а в отдельных регионах выросла вдвое. В то же время в прифронтовых городах из-за постоянных обстрелов жилье дешевеет.

Об этом президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха рассказала в интервью Укринформу

По ее словам, в ближайшие месяцы цены в городах-миллионниках будут расти. Люди возвращаются из-за границы и западных регионов, ищут работу и жилье. В то же время объявления на порталах часто отражают лишь желание арендодателей, а реальные сделки обычно заключаются на 10−15% дешевле.

Киев

В столице однокомнатные квартиры сдают по 9−10 тыс. грн, но речь идет преимущественно о так называемых «бабушкиных вариантах» или смарт-жилье. Простые двухкомнатные стоят 14−15 тыс. грн, трехкомнатные 18−20 тыс. грн. Комфортные варианты стартуют от 15 тыс. грн (1-комнатная), 20 тыс. грн (2-комнатная) и 25 тыс. грн (3-комнатная).

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Премиум-сегмент также пользуется спросом. Жилье площадью от 60 м² и стоимостью свыше $1500 арендуется быстро. Среди самых популярных районов: Печерский, Дарницкий, Днепровский, а также районы возле метро Осокорки и Позняки.

Угроза обстрелов не сильно влияет на решение арендаторов. Люди выбирают жилье, удобное для жизни, даже если оно не считается безопасным.

Львов, Ивано-Франковск, Тернополь

В западных областях арендные ставки выросли на 100−150% по сравнению с довоенным периодом. Особенно это заметно в Ивано-Франковске. Спрос поддерживается новыми жилыми проектами, которые активно сдаются в аренду.

Однако из-за ограниченного количества рабочих мест часть людей планирует возвращение в столицу и другие крупные города.

Сумы, Чернигов, Краматорск

В Сумах самый большой дефицит жилья, ведь спрос растет из-за размещения воинских частей. Цены выросли на 50−130%, а посуточная аренда может достигать 2000 грн в сутки.

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В Чернигове ситуация более спокойная. В Краматорске, наоборот, цены высокие, но предложений немного.

Харьков и Херсон

В Харькове и Херсоне цены на жилье снизились до 3−5 тыс. грн из-за регулярных обстрелов и в целом сложной ситуации в городах. В Херсоне квартиры часто сдаются просто за оплату коммунальных услуг.

Днепр

В Днепре спрос снизился, поэтому снижаются и цены. Однокомнатную квартиру в окрестностях можно арендовать за 7−10 тыс. грн, в центре до 17 тыс. грн, а в новостройках до 25 тыс. грн.

Укрінформ По материалам:

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