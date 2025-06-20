В каких регионах Украины самая дорогая аренда жилья — Finance.ua

В каких регионах Украины самая дорогая аренда жилья Сегодня 16:04 — Недвижимость

В каких регионах Украины самая дорогая аренда жилья

Аренда жилья в Украине продолжает дорожать. Наибольший прирост стоимости зафиксирован в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Здесь средняя цена однокомнатной квартиры уже превышает 10 тысяч гривен в месяц.

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Мнение экспертов

Аналитики связывают рост цен с внутренней миграцией, нехваткой нового жилья и повышением спроса в относительно безопасных регионах.

Даже в Сумской, Полтавской и Херсонской областях стоимость аренды выросла более чем на 10%, несмотря на то, что эти регионы традиционно считались более доступными.

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Дешевле всего арендовать квартиру пока что можно в Запорожской и Николаевской областях. Здесь цены остаются ниже 4 тысяч гривен.

7 504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%, в то время как инфляция достигла 5,6%. А наибольший рост цен показали: Напомним, по данным Госстата, в мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составлялав месяц. С начала года цены выросли на 3,9%, в то время как инфляция достигла 5,6%. А наибольший рост цен показали:

Сумская — +14,6%;

Полтавская — +12,1%;

Херсонская — +10,7%;

Житомирская — +8,3%;

Винницкая — +7,6%.

В то же время средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет 65 тысяч долларов, а кое-где в пригороде такое же жилье можно купить почти в три раза дешевле. Об этом свидетельствуют данные ЛУН. А самые низкие цены на вторичном рынке в городах-спутниках Киева — в Гостомеле. В среднем там однокомнатные квартиры стоят 26 тысяч долларов, двухкомнатные — 45 200 долларов, трехкомнатные — 64 500 долларов.

Справка Finance.ua:

Украинцы изменили модель покупки недвижимости. Теперь средний срок принятия решения о покупке квартиры вырос до 67 дней — против 21 дня в 2021 году. Об этом пишет группа компаний DIM, основываясь на внутренней CRM-аналитике и анализе рынка за последние четыре года. По данным компании, количество точек контакта перед покупкой возросло в 2,3 раза с 2021 года — с 5−6 раз до минимум 13.

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