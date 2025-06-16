Украинцы покупают жилье вдвое медленнее: как это влияет на рынок (причины) — Finance.ua
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Украинцы покупают жилье вдвое медленнее: как это влияет на рынок (причины)

Недвижимость
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Украинцы покупают жилье вдвое медленнее: как это влияет на рынок (причины)
Украинцы покупают жилье вдвое медленнее: как это влияет на рынок (причины)
Украинцы изменили модель покупки недвижимости. Теперь средний срок принятия решения о покупке квартиры вырос до 67 дней — против 21 дня в 2021 году.
Об этом пишет группа компаний DIM, основываясь на внутренней CRM-аналитике и анализе рынка за последние четыре года.
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Почему так

Это не просто задержка — это изменение модели поведения покупателя, которая уже трансформирует рынок.
«Мы больше не имеем дело с эмоциональным спросом. Покупатель 2025 года — это человек, который считает, сомневается, сравнивает, советуется и выбирает соотношение эмоций и рациональных преимуществ. Продажа стала процессом сопринятия решения, а не только демонстрации преимуществ»,
говорит младший партнер группы компаний DIM Арсений Насиковский.

Как принимают решения о покупке
По данным компании, количество точек контакта перед покупкой возросло в 2,3 раза с 2021 года — с 5−6 раз до по меньшей мере 13.
Перед принятием решений покупатель изучает проект как онлайн, так и офлайн, посещает отдел продаж и следит за строительной динамикой на площадке.
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Причины

Общая нестабильность (война, валютные риски, инфляция) — это изменило сроки ввода в эксплуатацию многих проектов и изменение ожиданий и требований к продукту украинцев.
Покупатель сегодня исследует проект онлайн (вебсайт, диджитал-кейсы, видеообзоры), минимум один раз приходит в отдел продаж со спутником или родственником, некоторое время следит за динамикой строительства и даже обращается за юридической проверкой документов или просит шаблон договора для просмотра.

Как было

  • В 2021 году 62% сделок совершались на стадии котлована или до 30% готовности объекта.
  • В 2025 году подобных кейсов чуть меньше 18%.
77% покупок — это объекты на стадии готовности более 60% или с имеющимися недавно завершенными домами предыдущих очередей как демонстрация того, что девелопер продолжает строить и делает это системно.
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Как в Европе

Средний цикл принятия решения о покупке квартиры в странах Европы составляет от 60 до 120 дней:
  • в Испании этот показатель составляет 90−120 дней,
  • в Германии — 75 дней,
  • в Польше — около 60.
«Рынок должен приспособиться к новой поведенческой модели: если раньше это была погоня за метрами и скидками, то сегодня — это проверка на репутацию, документы и логику застройки. Формируется новая норма, вполне способная изменить логику и структуру рынка новостроек, — обдуманная рациональная покупка с элементами финансового планирования», — резюмирует Арсений Насиковский.
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Напомним, ценники на жилье в новостройках продолжают расти. Больше всего они выросли в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях. Только Кировоградщина показала снижение — в среднем на 5%.
Аналитики зафиксировали, что украинцы начали более активно интересоваться новостройками в Тернопольской области (+22% по сравнению с апрелем). В то же время спрос снизился в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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