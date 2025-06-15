В Киеве подорожали квартиры в новостройках: как изменились цены — Finance.ua

В Киеве подорожали квартиры в новостройках: как изменились цены Сегодня 08:12 — Недвижимость

В Киеве подорожали квартиры в новостройках: как изменились цены

За последний год стоимость квадратного метра в столичных новостройках выросла на 6,46%, или более чем на 3000 грн — со средних 50 300 до 53 550 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

Об этом сообщает M2bomber.

Как свидетельствуют опубликованные данные, за полгода стоимость квадратных метров выросла менее заметно — подорожание составило 0,89% или 475 грн.

В то же время за месяц цены снизились на 0,56% - или 300 грн.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

В целом по районам Киева стоимость «квадратов» колеблется от средних 36 475 до 101 250 грн.

То есть разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 64 775 грн — и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 36 475 грн за квадратный метр.

В средней ценовой категории сразу несколько районов:

Днепровский — в среднем 44 025 грн за квадратный метр;

Дарницкий — 45 225 грн;

Святошинский — 46 450 грн;

Оболонский — 48 000 грн;

Соломенский — 50 175 грн;

Голосеевский — 54 125 грн;

Подольский — 64 025 грн;

Шевченковский — 67 975 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 101 250 грн.

По какой цене «квадрата» купить квартиру проще всего

По данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость «квадрата» на уровне 22 400 грн — 8% объявлений о продаже недвижимости формируют с учетом именно таких цен.

Также часто можно встретить цены:

25 200 грн — 7,2%;

19 600 — 6,9%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» 8 400 грн. Однако таковых только 0,3%.

Напомним, по словам эксперта, в Украине квартиры и дома продолжают покупать — хоть и не в таких масштабах, как до полномасштабного вторжения. Сейчас настал период, когда покупатель может диктовать правила.

По данным Dim. Ria, преимущественно ценники на жилье в новостройках продолжают расти. Больше всего они выросли в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях. Только Кировоградщина показала снижение — в среднем на 5%.

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Обозреватель По материалам:

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