Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине — свежие данные Госстата Сегодня 09:04 — Недвижимость

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине — свежие данные Госстата, freepik

Аренда жилья в Украине с начала года подорожала, но медленнее общей инфляции. Западные области остаются самыми дорогими.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики

Так, в мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%, в то время как инфляция достигла 5,6%.

Самые дорогие регионы

Самая высокая средняя стоимость аренды зафиксирована в:

Закарпатской области — 11 956 грн (+1,6%);

Львовской — 10 833 грн (+4,7%);

Ровенской — 10 289 грн (+4,0%);

г. Киев — 9 777 грн (+1,5%).

Также более 9 тысяч гривен в месяц придется заплатить в Хмельницкой (9591 грн) и Черновицкой (8916 грн) областях.

Наибольший рост цен

Наиболее ощутимо с начала года цены выросли в следующих областях:

Сумская — +14,6%;

Полтавская — +12,1%;

Херсонская — +10,7%;

Житомирская — +8,3%;

Винницкая — +7,6%.

Единственным регионом, где аренда подешевела, стала Кировоградская область. Там средняя цена снизилась на 2,6% до 6 204 грн.

Самое дешевое жилье

Меньше всего за аренду платят в:

Херсонской области — 3 243 грн;

Запорожской — 3684 грн;

Николаевской — 3 949 грн;

Харьковской — 3 942 грн.

Напомним, как ранее сообщали аналитики Dim. Ria, в мае рынок аренды был нестабильным. Чаще всего объявления о сдаче жилья в аренду появлялись в Черновицкой (+35%) и Закарпатской (+29%) областях.

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в столице в мае составила 18177 грн, что на 4% больше по сравнению с апрелем.

В пригороде Киева также зафиксирован рост цен:

Вишневое: +33% до 12 тыс. грн;

Буча, Вышгород: +25% до 10 тыс. грн;

Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка: +20% до 12 тыс. грн.

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