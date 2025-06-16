Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине — свежие данные Госстата
Аренда жилья в Украине с начала года подорожала, но медленнее общей инфляции. Западные области остаются самыми дорогими.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Так, в мае 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7504 гривны в месяц. С начала года цены выросли на 3,9%, в то время как инфляция достигла 5,6%.
Самые дорогие регионы
Самая высокая средняя стоимость аренды зафиксирована в:
- Закарпатской области — 11 956 грн (+1,6%);
- Львовской — 10 833 грн (+4,7%);
- Ровенской — 10 289 грн (+4,0%);
- г. Киев — 9 777 грн (+1,5%).
Также более 9 тысяч гривен в месяц придется заплатить в Хмельницкой (9591 грн) и Черновицкой (8916 грн) областях.
Наибольший рост цен
Наиболее ощутимо с начала года цены выросли в следующих областях:
- Сумская — +14,6%;
- Полтавская — +12,1%;
- Херсонская — +10,7%;
- Житомирская — +8,3%;
- Винницкая — +7,6%.
Единственным регионом, где аренда подешевела, стала Кировоградская область. Там средняя цена снизилась на 2,6% до 6 204 грн.
Самое дешевое жилье
Меньше всего за аренду платят в:
- Херсонской области — 3 243 грн;
- Запорожской — 3684 грн;
- Николаевской — 3 949 грн;
- Харьковской — 3 942 грн.
Напомним, как ранее сообщали аналитики Dim. Ria, в мае рынок аренды был нестабильным. Чаще всего объявления о сдаче жилья в аренду появлялись в Черновицкой (+35%) и Закарпатской (+29%) областях.
Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды: средняя стоимость аренды однокомнатного жилья в столице в мае составила 18177 грн, что на 4% больше по сравнению с апрелем.
В пригороде Киева также зафиксирован рост цен:
- Вишневое: +33% до 12 тыс. грн;
- Буча, Вышгород: +25% до 10 тыс. грн;
- Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка: +20% до 12 тыс. грн.
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