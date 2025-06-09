Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Несмотря на войну и общую экономическую нестабильность интерес украинцев к покупке жилья не снижается. На рынке недвижимости наблюдается стабильный рост цен как на первичном, так и на вторичном рынках. Спрос остается достаточно активным, особенно в крупных городах и более безопасных регионах.
Со ссылкой на Dim. Ria рассказываем, сколько стоит купить квартиру в Украине на первичке и вторичке в мае 2025 года.

Первичный рынок

Цены на первичке

Преимущественно ценники на жилье в новостройках продолжают расти. Больше всего они выросли в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях. Только Кировоградщина показала снижение — в среднем на 5%.
Среди самых дорогих регионов по средним ценам:
  • Киев — средняя цена за недвижимость в новостройке здесь — $1 409/м²;
  • Закарпатская обл. — $1 128/м²;
  • Львовская обл. — $1 127/м².
Также недешевыми ценниками в мае отличаются Днепропетровская и Кировоградская области — там застройщики просят по $1113 и $1012 за «квадрат».
И уже стабильно — самые дешевые метры в новостройках — в прифронтовых регионах: Запорожской ($513), Сумской ($533), Николаевской ($711) областях.
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Аналитики зафиксировали, что украинцы начали более активно интересоваться новостройками в Тернопольской области (+22% по сравнению с апрелем). В то же время, спрос снизился в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях.
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Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
В мае 77% отделов продаж новостроек продолжали работать — показатель остался на уровне предыдущего месяца. За этот период в эксплуатацию сдали четыре новых объекта (пять секций): два — во Львовской области, по одному — в Киевской и Закарпатской.
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Больше всего сданных домов в соотношении ко всем новостройкам зафиксировали в Ровенской области (62%), Запорожской (56%) и Одесской (54%).

А что на вторичке

Наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в мае поступало из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.
В Кировоградской и Черниговской областях количество объявлений о продаже квартир на вторичке упало более чем на 30%.
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)

Цены на вторичке

По данным маркетплейс Dim. Ria, в мае средняя цена на однокомнатные квартиры выросла в большинстве областей Украины.
Где самое дешевое жилье в Украине? Самый заметный рост в Херсонской области: +16%. Несмотря на это, регион остается самым дешевым по стоимости такого жилья — в среднем за однокомнатную квартиру здесь просят $18 808.
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Также к самым дешевым регионам по стоимости квартир аналитики относят прифронтову Запорожскую ($20 419), Николаевскую ($22 288), Сумскую ($24 468) и Харьковскую ($27 094) области.
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Самое дорогое жилье — стабильно в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигает $92,4 тыс.
В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (почти $132 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($45 тыс.).
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Что касается спроса на вторичное жилье, у Dim. Ria фиксируют увеличение заинтересованности покупателей в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях.
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Соотношение количества объявлений о покупке к количеству откликов на них в мае в Киеве составило 1:3, меньше показатель только в Одесской области — 1:2. В Винницкой области оно составляет 1:18, Тернопольской — 1:16, Николаевской — 1:15.
Сколько стоят квартиры в Украине в мае 2025 года (инфографика)
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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