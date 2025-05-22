Каковы риски инвестиций в недвижимость в небольших городах Украины — Finance.ua
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Каковы риски инвестиций в недвижимость в небольших городах Украины

Личные финансы
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Каковы риски инвестиций в недвижимость в небольших городах Украины
Каковы риски инвестиций в недвижимость в небольших городах Украины
Инвестирование в любую недвижимость имеет риски. Нестабильность рынка, конкуренция, изменение фокуса привлекательности вложений на другой регион… Причин уменьшения спроса на квартиры или дома в любом городе может быть множество. Так что осторожность нужна. И конкуренцию, конечно, следует учитывать.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Если решили брать фокус именно на инвестирование, на получение заработка от использования приобретенного жилья, следует узнать о тех, кто будет работать рядом в похожей нише. Это важно. Это повысит шансы на то, что вложение себя оправдает.
Для понимания сказанного приведем пример ситуации, произошедшей в Мукачево.
Александр релоцировал сюда свой бизнес из Донецкой области. Сначала жилье выбрал для аренды. Со временем, когда понял, что все надолго, начал определяться с вариантом для постоянного проживания. Проанализировал несколько предложений и решил брать на имеющиеся средства две квартиры в современном жилом комплексе в довольно перспективном районе. Поначалу он просто хотел, чтобы не было свободных денег. Параллельно думал о том, какие выгоды можно получить, как и на чем заработать.
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И вот при подборе и анализе жилья он начал обращать внимание на существенную разницу среди имеющихся предложений.
Речь шла не о стоимости квадратного метра. А больше о спросе. Между спальным районом и центром отличия были в этом смысле существенные. И цена на схожие по площади и качеству предложения тоже значительно отличалась. Он решил:
  • в спальном районе взять небольшую квартиру для себя лично;
  • недалеко от Мукачевского замка купить недвижимость для передачи в аренду. Туристов здесь всегда много, поэтому на аренду жилья в районе спрос он ожидал соответствующий.
Очень увлекся. Практически каждый день просматривал объявления от тех, кто предлагал жилье в аренду, от тех, кто искал такие возможности. Изучал цены, сравнивал, строил планы… А потом обратил внимание на то, что номера в объявлениях о жилье, которое он брал в качестве примера для расчетов, похожие. Начал узнавать, почему так, и понял, что это работает агентство, что это не частные объявления.
И хорошо, что он не успел купить квартиру для дальнейшей передачи ее в аренду в таком районе. Агентство — существенный конкурент. В нем не просто позволяют снять жилье на определенный срок, а еще и предлагают конкурентоспособные цены, обеспечивают профессиональное управление арендой.
То есть среагировал Александр вовремя. В результате он смог подыскать себе нужное. Квартира, в которой сейчас проживает, за год подорожала на 12%. Стоимость недвижимости, выбранной для аренды, увеличилась примерно на тот же процент, но еще и арендная плата ему доход принесла. За сутки он брал 800 грн. За год снимали ее примерно на 200 суток. Таким образом, получилось 160 тыс. грн дохода только в течение первого года. Так, примерно 30−40% нужно от этой суммы минусовать, потому что есть коммунальные услуги, ремонтные работы, расходы на наведение порядка. Если же свободные деньги из указанной суммы еще и на депозит положить, полученный показатель увеличится дополнительно. То есть, выгода бесспорна. Но действовать нужно без спешки, с умом. И начинать все в полной уверенности в наличии свободного времени на управление таким делом.
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Следующий пример из Черкасс. Семья Ольги и Николая местная. Когда унаследовали от родителей дом в другом регионе, продали его, к полученным деньгам немного добавили и приобрели небольшую однокомнатную квартиру в новой высотке неподалеку от Днепра. Пейзажи на реку из окна открываются отличные. Инфраструктура в районе отличная. Сами больше привыкли к спокойному ритму жизни, так что перебираться в центр города не собирались. А вот в аренду приобретенную квартиру стали предлагать. И от желающих просто не было и нет отбоя.
Была возможность передать в долгосрочную аренду. Но прибыль в таком варианте за год может составлять не более 12−15%. С краткосрочной показатели достигают 18−23% и выше. Конечно, внимания и сил нужно также больше. Потому что каждого жителя нужно более или менее проверить, заселить, потом проконтролировать выезд и т. д. Семья имеет свой небольшой бизнес, свободное время на общение с арендаторами у семьи есть, поэтому это для них не проблема.
Детальнее о том, выгодно ли инвестировать в жилье в небольших городах Украины, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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