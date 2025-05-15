Сколько стоит арендовать квартиру во Львове — Finance.ua
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Сколько стоит арендовать квартиру во Львове

Личные финансы
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Сколько стоит арендовать квартиру во Львове
Сколько стоит арендовать квартиру во Львове
Во Львове средняя зарплата — 25 тыс. грн. В то же время аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 17 тыс. грн. Двухкомнатная квартира стоит 20 тыс. грн в месяц. Чтобы снять трехкомнатную, придется выложить около 23 тыс. грн.
Об этом говорится в статье Finance.ua «В каком крупном городе Украины сегодня дешевле всего арендовать квартиру».
Таким образом, на аренду однокомнатной квартиры уйдет примерно 68% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 34% дохода.
Арендовать жилье во Львове дорого. Так, менее половины средней зарплаты на аренду однокомнатной квартиры тратят водители-международники (27%), риелторы (33%), торговые представители и водители (48%). Чтобы арендовать «однушку», бариста, офис-менеджерам, администраторам, кассирам нужно отдавать почти 80% зарплаты, медсестрам — 84%, няням — 88%, уборщицам — 119%.
Напомним, по данным ЛУН, по состоянию на начало апреля 2025 года рост арендных ставок в стране немного притормозил. Почти во всех регионах отмечалось снижение средней цены аренды в полугодовой ретроспективе. Стоимость аренды 1-комнатной квартиры снизилась на 3% в Киеве и Ужгороде, на 7% - во Львове и Ивано-Франковске, на 12% - в Одессе, Ровно и Днепре.
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По данным Dim. Ria, март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности в Полтавской и Черновицкой областях: -8−10% по сравнению с февралем.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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