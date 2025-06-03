Сколько лет нужно откладывать среднюю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру в Украине — Finance.ua

Сколько лет нужно откладывать среднюю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру в Украине Сегодня 08:02 — Недвижимость

Сколько лет нужно откладывать среднюю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру в Украине

Чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичке, украинцам нужно работать в среднем более 5 лет, откладывая всю зарплату.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Недвижимости.

Самыми доступными для покупки квартиры в прифронтовых городах — Херсоне, Запорожье, Николаеве и Сумах. Из-за боевых действий и постоянных обстрелов цены на рынке недвижимости там остаются самыми низкими в Украине. Однако соотношение цен на квартиры и средних зарплат показывает, что жители этих городов могут накопить на собственное жилье быстрее других по Украине:

чтобы сэкономить на квартиру в Херсоне, нужно менее 2 лет;

в Запорожье — почти 3 года;

в Николаеве — 3,35 года;

в Сумах — 3,38 года.

В Харькове и Днепре для покупки однокомнатной квартиры не в новостройке нужно откладывать средний заработок почти 4 года.

В первую половину рейтинга также попали Кропивницкий, Хмельницкий, Полтава, Чернигов и Луцк, где жителям со средними зарплатами придется копить на жилье от 4,5 до 5 лет.

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В каких городах жилье наименее доступно

Замыкает рейтинг по показателю «доступности» покупки жилья столица — в Киеве сбережения на однокомнатную квартиру со средней 25,7 тыс. грн растянется почти на 10 лет. Также долго откладывать на собственное жилье придется в Виннице и Львове — 8 и 7,4 года соответственно.

Справка Finance.ua:

если принимать во внимание не покупку жилья, а его аренду, данные будут отличаться. Если жилье в Киеве будет искать человек со средним доходом (27,5 тыс. грн), то чтобы арендовать однокомнатную квартиру ему придется выложить 62% от зарплаты. В то же время у пары аренда квартиры будет забирать 31% дохода;

во Львове средняя зарплата немного меньше — 25 тыс. грн. В то же время аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 17 тыс. грн. Поэтому на аренду однокомнатной квартиры уйдет примерно 68% от зарплаты;

в Днепре, где работники в среднем получают 23 тыс. грн в месяц, а аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 11 тыс. грн, на съемное жилье придется в среднем потратить 48% от зарплаты.

Телеканал новин 24 По материалам:

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