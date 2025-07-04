В Польше подешевело вторичное жилье — Finance.ua

В Польше подешевело вторичное жилье Сегодня 19:01 — Недвижимость

В Польше подешевело вторичное жилье

В июне 2025 г. средние цены квартир на вторичном рынке во многих районах крупнейших городов Польши значительно снизились. Наибольшее падение зафиксировано в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Об этом пишет in Poland.

Согласно данным SonarHome. pl, тенденция к снижению особенно заметна в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске. Снижение наблюдается в большинстве районов, хотя есть места, где цены все еще растут.

Варшава

В Варшаве самые низкие цены в Рембертове — в среднем 11 500 злотых/кв. м. В центре города, после 5% снижения, цены упали ниже психологического барьера в 20 000 злотых/кв. м.

Наибольшее падение зафиксировано в Белянах — на 8,3%, что более чем на 1200 злотых за кв. м меньше, чем годом ранее.

Краков

Снижение цен также заметно также в Кракове, особенно в Возгожах Кшеславицких, где цены упали на 8,6%. В Старом городе средняя цена составляет 17 700 злотых/кв. м — на 1 100 злотых меньше, чем год назад.

Рост наблюдался только в Гжегожках, Кроводже и Подгуже, но он не превысил 2%.

Вроцлав

Во Вроцлаве самым дешевым жилым районом по-прежнему остается Кузники — ниже 10 000 злотых/кв. м. Наибольшее падение зафиксировано в Клечкове — почти на 11% меньше, чем год назад.

Среди жилых массивов со значительным ростом цен следует отметить Зацише-Залесье-Щитники (+21%), Тарногай и Надодже.

Гданьск

В Гданьске снижение цен более 10% затронуло такие районы, как Остров Собешевская и Вжещ Дольный. В Средместье и Летнице наблюдался незначительный рост. Однако во многих районах, таких как Кокошки или Оруня, ставки все еще не превышают 10 000 злотых/кв. м.

Лодзь

В Лодзи ситуация более стабильная — снижение зафиксировано только в Балутах (-3,4%). В остальных районах зафиксирован незначительный рост, не превышающий 2%.

Напомним, на территории Польши сейчас проживает около 1,55 миллиона граждан Украины. Многие были вынуждены покинуть родную страну из-за полномасштабного вторжения россии в 2022 году, другие приехали раньше на обучение, работу или по личным причинам.

Наибольшее количество украинцев поселилось в Мазовецком воеводстве, в частности, в столице страны — Варшаве. Здесь проживают 22% всех украинских граждан в Польше. На втором месте — Нижнесилезское воеводство, административным центром которого является Вроцлав. Здесь проживает 12% украинцев.

Польша является одной из самых популярных европейских стран для оформления кредитов благодаря лояльным условиям для иностранцев и конкурентным процентным ставкам. Банки в Польше предлагают разные типы кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, ипотеки и кредиты на развитие бизнеса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.