В Польше подешевело вторичное жилье — Finance.ua

В Польше подешевело вторичное жилье
В июне 2025 г. средние цены квартир на вторичном рынке во многих районах крупнейших городов Польши значительно снизились. Наибольшее падение зафиксировано в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.
Об этом пишет in Poland.
Согласно данным SonarHome. pl, тенденция к снижению особенно заметна в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске. Снижение наблюдается в большинстве районов, хотя есть места, где цены все еще растут.
Варшава
В Варшаве самые низкие цены в Рембертове — в среднем 11 500 злотых/кв. м. В центре города, после 5% снижения, цены упали ниже психологического барьера в 20 000 злотых/кв. м.
Наибольшее падение зафиксировано в Белянах — на 8,3%, что более чем на 1200 злотых за кв. м меньше, чем годом ранее.
Краков
Снижение цен также заметно также в Кракове, особенно в Возгожах Кшеславицких, где цены упали на 8,6%. В Старом городе средняя цена составляет 17 700 злотых/кв. м — на 1 100 злотых меньше, чем год назад.
Рост наблюдался только в Гжегожках, Кроводже и Подгуже, но он не превысил 2%.
Вроцлав
Во Вроцлаве самым дешевым жилым районом по-прежнему остается Кузники — ниже 10 000 злотых/кв. м. Наибольшее падение зафиксировано в Клечкове — почти на 11% меньше, чем год назад.
Среди жилых массивов со значительным ростом цен следует отметить Зацише-Залесье-Щитники (+21%), Тарногай и Надодже.
Гданьск
В Гданьске снижение цен более 10% затронуло такие районы, как Остров Собешевская и Вжещ Дольный. В Средместье и Летнице наблюдался незначительный рост. Однако во многих районах, таких как Кокошки или Оруня, ставки все еще не превышают 10 000 злотых/кв. м.
Лодзь
В Лодзи ситуация более стабильная — снижение зафиксировано только в Балутах (-3,4%). В остальных районах зафиксирован незначительный рост, не превышающий 2%.
Напомним, на территории Польши сейчас проживает около 1,55 миллиона граждан Украины. Многие были вынуждены покинуть родную страну из-за полномасштабного вторжения россии в 2022 году, другие приехали раньше на обучение, работу или по личным причинам.
Наибольшее количество украинцев поселилось в Мазовецком воеводстве, в частности, в столице страны — Варшаве. Здесь проживают 22% всех украинских граждан в Польше. На втором месте — Нижнесилезское воеводство, административным центром которого является Вроцлав. Здесь проживает 12% украинцев.
Польша является одной из самых популярных европейских стран для оформления кредитов благодаря лояльным условиям для иностранцев и конкурентным процентным ставкам. Банки в Польше предлагают разные типы кредитов, в том числе потребительские кредиты, автокредиты, ипотеки и кредиты на развитие бизнеса.
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