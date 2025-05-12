Правительство выделило дополнительные компенсации за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення» — Finance.ua
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Правительство выделило дополнительные компенсации за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»

Казна и Политика
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Правительство выделило дополнительные компенсации за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»
Правительство выделило дополнительные компенсации за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення»
Кабинет Министров Украины одобрил решение о выделении 665 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российского вторжения.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Благодаря дополнительному финансированию планируют покрыть расходы на восстановление 7 389 домов, которые получили повреждения в результате боевых действий. В рамках программы «єВідновлення» предусмотрены следующие компенсации:
  • категория, А — до 200 тысяч гривен на текущие ремонты;
  • категория Б — от 200 до 350 тысяч гривен для квартир, от 200 до 500 тысяч гривен — для частных домов.
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В Государственном бюджете на 2025 год на реализацию программы «єВідновлення» заложен 1 миллиард гривен.
  • 400 миллионов гривен предусмотрено на компенсации для категории А;
  • 600 миллионов гривен — на категорию Б.
Программа действует через портал «Дія», где граждане могут подать заявление на компенсацию и отследить его статус.
Напомним, в КГГА сообщили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате вражеской агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.
По материалам:
suspilne.media
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