Правительство выделило еще 1,6 млрд грн для программы «єВідновлення» — Finance.ua

Правительство выделило еще 1,6 млрд грн для программы «єВідновлення» Сегодня 17:13

Еще примерно тысяча семей получат компенсации за разрушенное в результате войны жилье.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Правительство выделило Минразвитию 1,6 млрд грн для программы „єВідновлення“ — чтобы помочь семьям, лишившимся жилья из-за войны, вернуть себе безопасное пространство. Благодаря программе, люди смогут получить собственное жилье и вернуться к привычной жизни», — отметила Свириденко.

Из этой суммы:

почти 1,3 млрд грн направят на жилищные сертификаты для покупки дома вместо разрушенного, которыми смогут воспользоваться 839 человек;

еще 335 млн грн пойдут на восстановление домов на собственной земле для 152 семей.

Программа «єВідновлення» работает уже более двух лет и помогла почти 120 тысячам украинцев отремонтировать, построить или приобрести новое жилье.

Справка Finance.ua:

в рамках государственной программы єВідновлення украинцы, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, могут получить компенсацию для восстановления или приобретения нового дома. Одна из приоритетных групп — ветераны войны и военнослужащие;

в приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для отстройки;

многие украинцы до сих пор не подали заявку на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы єВідновлення, несмотря на то, что они имеют не нее право. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и нехватка понимания, как работает механизм возмещения. Почему граждане не подаются на помощь — рассказали здесь.

