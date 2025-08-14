Правительство выделило еще 1,6 млрд грн для программы «єВідновлення» — Finance.ua

Правительство выделило еще 1,6 млрд грн для программы «єВідновлення»
Еще примерно тысяча семей получат компенсации за разрушенное в результате войны жилье.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Правительство выделило Минразвитию 1,6 млрд грн для программы „єВідновлення“ — чтобы помочь семьям, лишившимся жилья из-за войны, вернуть себе безопасное пространство. Благодаря программе, люди смогут получить собственное жилье и вернуться к привычной жизни», — отметила Свириденко.
Из этой суммы:
- почти 1,3 млрд грн направят на жилищные сертификаты для покупки дома вместо разрушенного, которыми смогут воспользоваться 839 человек;
- еще 335 млн грн пойдут на восстановление домов на собственной земле для 152 семей.
Программа «єВідновлення» работает уже более двух лет и помогла почти 120 тысячам украинцев отремонтировать, построить или приобрести новое жилье.
Справка Finance.ua:
- в рамках государственной программы єВідновлення украинцы, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, могут получить компенсацию для восстановления или приобретения нового дома. Одна из приоритетных групп — ветераны войны и военнослужащие;
- в приложении «Дія» в рамках программы «єВідновлення» появился раздел «Выплата на строительство». Услуга доступна владельцам уничтоженного частного дома, имеющим в собственности земельный участок для отстройки;
- многие украинцы до сих пор не подали заявку на компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы єВідновлення, несмотря на то, что они имеют не нее право. Среди причин — сложная процедура, отсутствие пошаговых инструкций и нехватка понимания, как работает механизм возмещения. Почему граждане не подаются на помощь — рассказали здесь.
єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества
