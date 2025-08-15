«Киевстар» вышел на американскую биржу Nasdaq — Finance.ua
«Киевстар» вышел на американскую биржу Nasdaq

Фондовый рынок
38
Материнская компания мобильного оператора Kyivstar Group Ltd. (Киевстар) объявила о завершении исторического листинга на фондовой бирже Nasdaq Stock Market (Nasdaq).
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Начиная с сегодняшнего дня, акции Киевстара торгуются на Nasdaq под тикером KYIV.
Это дает глобальным инвесторам прямой доступ к инвестированию в украинский бизнес и экономическое восстановление Украины.
По состоянию на момент закрытия сделки об объединении бизнеса компания VEON владеет 89,6% акций Kyivstar Group Ltd.
«Наш выход на публичный рынок — это выдающееся событие не только для компании, но и для всего украинского бизнес-сообщества, — отметил президент «Киевстара» Александр Комаров.

Что известно о Kyivstar Group

  • Киевстар — один из цифровых операторов Украины, обслуживающий около 23 млн абонентов мобильной связи и 1,1 млн пользователей фиксированного интернета.
  • Портфель цифровых сервисов компании включает в себя медицинскую платформу Helsi с более чем 29 млн зарегистрированных пользователей, платформу кино и телевидения «Киевстар ТВ», а также представителя украинского рынка райдхейлинга и доставки — Uklon.

Читайте также: Как начать инвестировать в американские акции, если вы в Украине

Kyivstar Group также предоставляет услуги на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, больших данных, облачных решений, киберзащиты, цифрового телевидения и т. д.
Отмечается, что VEON вместе с Группой Киевстар планируют инвестировать 1 млрд долларов США в Украину в 2023—2027 годах путем социальных инвестиций в инфраструктуру и технологическое развитие, благотворительных взносов и стратегических приобретений. Киевстар работает в Украине более 27 лет.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииБизнес
