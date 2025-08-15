Сколько сейчас готовы платить украинцам до 18 лет — Finance.ua

Сколько сейчас готовы платить украинцам до 18 лет Сегодня 11:03 — Личные финансы

Сколько сейчас готовы платить украинцам до 18 лет

В 2025 году работодатели гораздо активнее предлагают работу украинцам, которым еще нет 18 лет. Больше всего вакансий появляется в производстве, строительстве, логистике и торговле. Спрос на молодежь особенно увеличивается в летний период.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа

В июле 2025 года количество подходящих несовершеннолетним кандидатам вакансий на платформе OLX выросло на 55% по сравнению с июлем 2024-го. Медианная зарплата за год поднялась на 16%.

Наибольший скачок зафиксирован в производстве на позиции упаковщика: почти в 10 раз больше объявлений, чем в прошлом.

В строительной сфере особенно растет спрос на разнорабочих: количество вакансий для молодежи увеличилось на 106%.

Также больше предложений работы для:

грузчиков (логистика и доставка) +68% объявлений;

продавцов (розничная торговля) +57%;

продавцов-консультантов +53%.

В гостинично-рестораном деле возросло количество вакансий для кандидатов до 18 лет на должности барист (+39%) и официантов (+20%).

Рост зарплат

Вместе с количеством предложений выросли и зарплаты. На должность разнорабочего в строительстве медианная оплата поднялась на 37% до 24 000 грн.

В логистике и доставке в июле 2025-го медианная зарплата также выше на 12%:

водитель — 27 500 грн;

курьер — 20 000 грн;

грузчик — 17 500 грн.

Зарплата бариста и официантов выросла на 8−10% до 16 500 грн и 17 500 грн соответственно. В то же время оплата труда продавцов осталась почти неизменной — около 21 750 грн.

Напомним, с 23 июня сеть ресторанов McDonald’s начала открывать вакансии для молодежи от 16 лет. Подростки могут работать только в дневное время с 7:00 до 21:00. Во время учебного года не больше 18 часов в неделю, а во время каникул — до 36 часов.

Официальных вакансий в Украине становится меньше, а дефицит персонала растет. Работодатели говорят, что не могут найти людей, невзирая на готовность увеличивать оклады. Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.

