Где несовершеннолетним найти работу летом: популярные вакансии — Finance.ua

Где несовершеннолетним найти работу летом: популярные вакансии 24.07.2025, 16:02 — Личные финансы

Где несовершеннолетним найти работу летом: популярные вакансии

В первой половине 2025 года 164 несовершеннолетних украинца нашли работу через Государственную службу занятости. Подавляющее большинство искали работу в июне, то есть на время летних каникул.

Как отметили в Госслужбе занятости, большинство работает временно, однако бывают случаи, когда подработка превращается в более долгую занятость или влияет на выбор будущей профессии.

Самые популярные профессии среди подростков

Чаще всего несовершеннолетние работают:

официантами — 21 человек;

продавцами — 12 человек;

упаковщиками — 12 человек;

также востребованы бариста, повара, сушисты, формовщики теста — 8 человек.

Другие варианты: работник сельского хозяйства, кухонный работник, руководитель кружка, ассистент воспитателя, библиотекарь, швея, маникюрщик и другие.

Среди областей, где трудоустраивается больше всего несовершеннолетних:

Ивано-Франковская область — лидер среди регионов: здесь трудоустроили 35 человек в возрасте до 18 лет с начала года. 29 из них — именно на летний период.

Днепропетровская область — 20 несовершеннолетних трудоустроены с начала года, 13 из них — летом.

Волынская область — 19 подростков получили работу за год, 14 из них — в период каникул.

Как помогает Служба занятости

Несовершеннолетним, которые обращаются в центры занятости, предлагают:

помощь с поиском работы;

карьерное консультирование и профориентацию;

временную занятость;

возможность профессионального обучения;

сопровождение до и после трудоустройства с юридической, социальной и психологической поддержкой.

В первом полугодии 2025 года индивидуальное сопровождение получили 7 несовершеннолетних.

Что нужно знать о работе для несовершеннолетних:

для таких работников действует сокращенное рабочее время:

— для подростков 16−18 лет — до 36 ч/неделю;

— для 15−16 лет — до 24 ч/неделю;

— для подростков 16−18 лет — до 36 ч/неделю; — для 15−16 лет — до 24 ч/неделю; с 15 лет подросток может официально работать с согласия родителя или опекуна. Для этого нужно обратиться в службу занятости и подать соответствующее заявление.

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