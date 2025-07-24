Где несовершеннолетним найти работу летом: популярные вакансии — Finance.ua

Где несовершеннолетним найти работу летом: популярные вакансии
В первой половине 2025 года 164 несовершеннолетних украинца нашли работу через Государственную службу занятости. Подавляющее большинство искали работу в июне, то есть на время летних каникул.
Как отметили в Госслужбе занятости, большинство работает временно, однако бывают случаи, когда подработка превращается в более долгую занятость или влияет на выбор будущей профессии.
Самые популярные профессии среди подростков
Чаще всего несовершеннолетние работают:
- официантами — 21 человек;
- продавцами — 12 человек;
- упаковщиками — 12 человек;
- также востребованы бариста, повара, сушисты, формовщики теста — 8 человек.
Другие варианты: работник сельского хозяйства, кухонный работник, руководитель кружка, ассистент воспитателя, библиотекарь, швея, маникюрщик и другие.
Среди областей, где трудоустраивается больше всего несовершеннолетних:
- Ивано-Франковская область — лидер среди регионов: здесь трудоустроили 35 человек в возрасте до 18 лет с начала года. 29 из них — именно на летний период.
- Днепропетровская область — 20 несовершеннолетних трудоустроены с начала года, 13 из них — летом.
- Волынская область — 19 подростков получили работу за год, 14 из них — в период каникул.
Как помогает Служба занятости
Несовершеннолетним, которые обращаются в центры занятости, предлагают:
- помощь с поиском работы;
- карьерное консультирование и профориентацию;
- временную занятость;
- возможность профессионального обучения;
- сопровождение до и после трудоустройства с юридической, социальной и психологической поддержкой.
В первом полугодии 2025 года индивидуальное сопровождение получили 7 несовершеннолетних.
Что нужно знать о работе для несовершеннолетних:
- для таких работников действует сокращенное рабочее время:
— для подростков 16−18 лет — до 36 ч/неделю;
— для 15−16 лет — до 24 ч/неделю;
- с 15 лет подросток может официально работать с согласия родителя или опекуна. Для этого нужно обратиться в службу занятости и подать соответствующее заявление.
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