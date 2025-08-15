В Киеве откроют центр предоставления социальных услуг по принципу «единого окна» — Finance.ua

В Киеве откроют центр предоставления социальных услуг по принципу «единого окна» Сегодня 10:32 — Казна и Политика

До 1 января 2026 г. в столице планируют открыть Киевский городской центр предоставления социальных услуг. Это будет единственное пространство, где все виды помощи можно получить по принципу «единого окна».

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.

Ключевые направления изменений:

превращение коммунальных учреждений в современные центры предоставления социальных услуг;

расширение перечня комплексных и специализированных сервисов;

ежегодное увеличение количества получателей социальной поддержки не менее чем на 30%.

«Когда мы говорим об изменениях в системе предоставления социальных услуг, то в первую очередь говорим о районах. Ведь каждый из них имеет свою специфику и разные категории потребностей по количественному составу. Например, Дарницкий и Печерский районы отличаются и по численности населения, и по количеству жителей, нуждающихся в соответствующей помощи», — объяснила Хонда.

Кто сейчас под социальной защитой столицы

В настоящее время под социальной защитой столицы находятся:

421 тыс. внутриперемещенных лиц;

161 тыс. человек с инвалидностью, из них более 15 тыс. детей;

751 тыс. человек старшего возраста;

76 тыс. участников боевых действий;

7,8 тыс. членов семей погибших;

65 тысяч пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Какие услуги будут предоставлять в центрах

В новых центрах планируется внедрить расширенный спектр помощи:

стационарный, дневной, паллиативный и домашний уход;

социальная адаптация, профилактика, консультирование, информирование;

временное убежище;

физическое сопровождение для людей с инвалидностью;

транспортные услуги;

временный отдых для лиц, осуществляющих уход;

персональный ассистент;

консультативный кризисный телефон

Отдельное внимание уделяется развитию кадрового потенциала:

повышение и переподготовка специалистов;

привлечение волонтеров;

создание благоприятных условий для профессионального роста.

Большинство социальных услуг останутся бесплатными.

Напомним, с 1 августа 2025 года в Украине все поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). В правительстве надеются, что изменения будут способствовать вовлечению поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг.

В Украине все больше центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) присоединяются к системе электронной очереди. Это позволяет гражданам заранее записаться на визит — выбрав нужную услугу, дату и время онлайн.

