Як працює електронна черга в ЦНАПах — Finance.ua

Як працює електронна черга в ЦНАПах Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Як працює електронна черга в ЦНАПах

В Україні дедалі більше центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів) приєднуються до системи електронної черги. Це дозволяє громадянам заздалегідь записатися на візит — обравши потрібну послугу, дату й час онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як це працює

Скористатися сервісом можна на сайті cherga.diia.gov.ua . Там необхідно вказати свій ЦНАП, тип послуги, спосіб верифікації, дату і час візиту. Після підтвердження система надсилає електронний талон із QR-кодом, а також посилання на Гід держпослуг, де є детальна інформація про необхідні документи та строки розгляду.

Сервіс також повідомить, якщо цю послугу можна отримати онлайн — наприклад, через «Дію». Якщо ж особистий візит зручніший, запис буде оформлено на конкретну годину.

Скільки ЦНАПів вже має електронну чергу

За даними Мінцифри, електронна черга вже працює у 481 ЦНАПі. До кінця 2025 року планується розширити систему, щоб вона охоплювала всю територію України.

Інфографіка: Мінцифри

За останній рік сервісом скористалися понад 2,3 мільйона українців, а щодня система формує більше 98 тисяч електронних талонів.

Нагадаємо, на порталі «Дія» з’явиться цифровий агент на основі штучного інтелекту. Він відповідатиме на типові запитання та допомагатиме користувачам отримувати послуги швидше та без залучення операторів.

Центри надання адміністративних послуг запроваджують електронну систему «Вулик». Це нововведення дозволить мінімізувати бюрократію, оптимізувати документообіг та суттєво скоротити час обслуговування для громадян.

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