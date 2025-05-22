ШІ в «Дії»: Федоров розповів, як працюватиме цифровий помічник — Finance.ua

ШІ в «Дії»: Федоров розповів, як працюватиме цифровий помічник Сьогодні 11:45

ШІ в «Дії»: Федоров розповів, як працюватиме цифровий помічник

На порталі «Дія» з’явиться цифровий агент на основі штучного інтелекту. Він відповідатиме на типові запитання та допомагатиме користувачам отримувати послуги швидше та без залучення операторів.

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«Ми починаємо впроваджувати штучний інтелект для того, щоб в першу чергу зробити нашу роботу більш ефективною. ШІ в „Дії“ буде відповідати на питання як люди, які працюють в контакт-центрі. Допомагати громадянам отримувати послуги і таким чином ми зможемо зекономити багато грошей, а з іншого боку — надати якісний сервіс», — пояснив Федоров.

Водночас він зауважив, що від початку цифровий агент на порталі «Дія» буде відповідати на питання на кшталт «Де знайти ЦНАП поблизу вас?» або, наприклад, як отримати певну послугу, чи доступна вона онлайн.

«До того, що ви зможете ставити задачу ШІ-агенту, щоб він надавав вам послугу і ви не вводили якісь дані, а як умовно в Сhat-GPT ви могли отримувати послугу», — розповів міністр.

Нагадаємо, днями стало відомо, що на порталі «Дія» зʼявиться штучний інтелект. За попередніми даними він допомагатиме знаходити послуги, довідки та в перспективі навіть спілкуватиметься голосом.

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