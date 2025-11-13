0 800 307 555
Украинцу прислали платежку на 1,5 млн грн: за что получил такую ​​сумму

Украинцу прислали платежку на 1,5 млн грн: за что получил такую ​​сумму
Украинцу прислали платежку на 1,5 млн грн: за что получил такую ​​сумму
Харьковский районный суд Харьковской области обязал двух мужчин доплатить за газ 1,5 млн грн. Такое доначисление провели из-за того, что, как говорится в делах, газовщики во время проверки увидели растянутый трос и смещенную пломбу на счетчике.
В результате жильцы дома могли пользоваться газом, отключенным еще в прошлом году.
Об этом говорится в материалах дела № 635/4211/25.
Один из мужчин — владелец дома. Второй, судя по материалам дела, проживал в доме вместе с семьей. При этом за сохранность пломб счетчика отвечает владелец помещения, в котором они находятся.
В феврале 2025-го газовщики проверяли тех потребителей, которые были отключены от газа. Оказалось, что пломбировочный трос у ответчика был растянут, а пломба находилась в другом положении.
«…В связи с чем охранная пломба не несет охранной функции от несанкционированного отбора природного газа. На территории домовладения находится теплица, в которой выращивают цветы. На момент обнаружения нарушения теплица отапливалась самодельным твердотопливным прибором. В помещении теплицы найдена газовая самодельная горелка с запахом газа без подключения к газовой системе, о чем был составлен Акт о нарушении № 004019», — отмечено в решении суда.
Рядом с домом работники «Газораспределительных сетей Украины» увидели теплицу, в которую выращивали цветы. Там нашли самодельную горелку с запахом газа. Газовики составили акт о нарушении, а сын жильца его подписал.
«Согласно проведенному доначислению на адрес потребителя было направлено отдельное платежное поручение, которое было проигнорировано потребителем, в результате чего образовалась задолженность, которая в настоящее время не погашена, чем именно из-за своих действий Ответчиками причинен ущерб ООО „Газораспределительные сети Украины“ в размере 1 511 245,99 грн», — сказано в сообщении.
Судья решил, что именно ответчик как потребитель природного газа несет ответственность за сохранность и целостность счетчика, даже если он не пользовался газом.
По материалам:
Обозреватель
