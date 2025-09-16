Суммы в платежках за коммуналку в Украине могут измениться: что готовят в Минрегионе Сегодня 12:20 — Личные финансы

Во всех зданиях, подключенных к централизованному теплоснабжению, начнут обязательно устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Расходы на их установку будут включаться в тариф на транспортировку тепловой энергии. В то же время это не означает автоматического роста сумм в платежках, хотя украинцев уже предупредили о возможном изменении тарифов.

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, правительство уже поддержало соответствующий законопроект. Это станет частью модернизации тепловой инфраструктуры и повышения ее энергоэффективности, сообщает Oboz.ua.

Что такое индивидуальный тепловой пункт

ИТР — это компактный автоматизированный комплекс, который монтируется в здании и регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта. Он получает теплоноситель из центральной сети и через теплообменник передает тепло системам отопления и горячего водоснабжения.

Среди преимуществ ИТР:

стабильная подача тепла и горячей воды в доме;

возможность регулировать потребление тепловой энергии;

потенциальная экономия на платежках для жильцов.

Что предусматривает законопроект

Законопроект делает ИТР обязательным элементом модернизации систем централизованного отопления. Устанавливать и обслуживать их будут теплотранспортирующие организации. Это должно уменьшить потери тепла, оптимизировать потребление и повысить качество услуг.

Кроме того, документ предусматривает:

усовершенствование порядка формирования тарифов, чтобы затраты на ИТР учитывались в тарифе на транспортировку тепловой энергии;

разработку порядка установления и обслуживания ИТР, типового договора для потребителей;

определение правил оценки технической возможности монтажа ИТР и подготовки домов к отопительному сезону.

