0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Суммы в платежках за коммуналку в Украине могут измениться: что готовят в Минрегионе

Личные финансы
13
Суммы в платежках за коммуналку в Украине могут измениться: что готовят в Минрегионе
Суммы в платежках за коммуналку в Украине могут измениться: что готовят в Минрегионе
Во всех зданиях, подключенных к централизованному теплоснабжению, начнут обязательно устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Расходы на их установку будут включаться в тариф на транспортировку тепловой энергии. В то же время это не означает автоматического роста сумм в платежках, хотя украинцев уже предупредили о возможном изменении тарифов.
Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, правительство уже поддержало соответствующий законопроект. Это станет частью модернизации тепловой инфраструктуры и повышения ее энергоэффективности, сообщает Oboz.ua.

Что такое индивидуальный тепловой пункт

ИТР — это компактный автоматизированный комплекс, который монтируется в здании и регулирует подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта. Он получает теплоноситель из центральной сети и через теплообменник передает тепло системам отопления и горячего водоснабжения.
Среди преимуществ ИТР:
  • стабильная подача тепла и горячей воды в доме;
  • возможность регулировать потребление тепловой энергии;
  • потенциальная экономия на платежках для жильцов.

Что предусматривает законопроект

Законопроект делает ИТР обязательным элементом модернизации систем централизованного отопления. Устанавливать и обслуживать их будут теплотранспортирующие организации. Это должно уменьшить потери тепла, оптимизировать потребление и повысить качество услуг.
Кроме того, документ предусматривает:
  • усовершенствование порядка формирования тарифов, чтобы затраты на ИТР учитывались в тарифе на транспортировку тепловой энергии;
  • разработку порядка установления и обслуживания ИТР, типового договора для потребителей;
  • определение правил оценки технической возможности монтажа ИТР и подготовки домов к отопительному сезону.
По материалам:
Обозреватель
Тарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems