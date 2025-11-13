ЕС запустил новый проект на 37 миллионов евро для восстановления Украины
Европейский Союз вместе с Данией, Германией, Францией и Литвой запустили инициативу EU4Reconstruction — программу Team Europe в размере 37 миллионов евро, направленную на усиление прозрачности во время восстановления Украины.
Об этом сообщает делегация ЕС в Украине.
Цель программы
EU4Reconstruction объединяет лучший европейский опыт реформирования и внедрения проектов: от систем добропорядочности и подотчетности до цифровых инструментов, управления общинами и общественного контроля.
В течение трех лет инициатива будет:
- укреплять национальную систему управления восстановлением Украины;
- помогать общинам планировать, финансировать и реализовывать инфраструктурные проекты по стандартам ЕС;
- поддерживать Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры в управлении крупными инвестициями;
- расширять участие граждан, медиа и общественных организаций в мониторинге восстановления.
EU4Reconstruction будет тесно сотрудничать с Министерством развития общин и территорий Украины и Агентством по восстановлению, поддерживая правительство в планировании, координации и мониторинге процесса реконструкции.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на старшего экономиста Центра экономической стратегии Наталию Колесниченко сообщал, что в 2023 году объем строительных закупок в Украине составил 296 млрд грн, а в 2024 году — 280 млрд грн, что равно примерно 7−8 млрд долларов или около 4% ВВП. Такие же показатели ожидаются и по итогам 2025 года.
По подсчетам Bloomberg Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.
Поделиться новостью
Также по теме
Минсоцполитики анонсировало базовую выплату для граждан старшего возраста
ЕС запустил новый проект на 37 миллионов евро для восстановления Украины
Строительство школьных укрытий: средняя стоимость 202 тыс. грн/место, но есть проекты, где она в два раза выше
Комитет Рады поддержал повышение налога на прибыль для банков до 50% в 2026 году
Правительство обновит Набсовет «Энергоатома» и проведет аудит компании
Дания предоставит Украине 217 миллионов долларов военной помощи: куда направят средства