ЕС запустил новый проект на 37 миллионов евро для восстановления Украины

Европейский Союз вместе с Данией, Германией, Францией и Литвой запустили инициативу EU4Reconstruction — программу Team Europe в размере 37 миллионов евро, направленную на усиление прозрачности во время восстановления Украины.

Об этом сообщает делегация ЕС в Украине.

Цель программы

EU4Reconstruction объединяет лучший европейский опыт реформирования и внедрения проектов: от систем добропорядочности и подотчетности до цифровых инструментов, управления общинами и общественного контроля.

В течение трех лет инициатива будет:

укреплять национальную систему управления восстановлением Украины;

помогать общинам планировать, финансировать и реализовывать инфраструктурные проекты по стандартам ЕС;

поддерживать Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры в управлении крупными инвестициями;

расширять участие граждан, медиа и общественных организаций в мониторинге восстановления.

EU4Reconstruction будет тесно сотрудничать с Министерством развития общин и территорий Украины и Агентством по восстановлению, поддерживая правительство в планировании, координации и мониторинге процесса реконструкции.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на старшего экономиста Центра экономической стратегии Наталию Колесниченко сообщал , что в 2023 году объем строительных закупок в Украине составил 296 млрд грн, а в 2024 году — 280 млрд грн, что равно примерно 7−8 млрд долларов или около 4% ВВП. Такие же показатели ожидаются и по итогам 2025 года.

По подсчетам Bloomberg Украине понадобится 230 миллиардов долларов (9,6 триллиона гривен) на то, чтобы восстановить инфраструктуру после войны. При этом у нее наблюдается серьезный разрыв между потребностью и обещанным финансированием.

