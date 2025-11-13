Зеленский рассказал, на что можно потратить 140 миллиардов евро замороженных российских активов
Украина должна получить замороженные российские средства, это будет реальным финансовым наказанием россии.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
«Для россиян будет очень большой потерей, если мы сможем так или иначе получить эти деньги. Это будет заем под гарантии других стран или другой вариант», — отметил президент.
По его словам, речь идет о сумме от 140 до 160 миллиардов долларов, и, если Украина сможет воспользоваться этими средствами, это станет серьезным ударом по системе путина и его окружения.
«Это действительно дестабилизирует их систему, их клику. Поэтому я считаю, что это очень важно», — сказал Зеленский.
Использование средств на оборону и производство
Президент подчеркнул, что передача замороженных активов Украине станет не просто санкцией, а реальным финансовым наказанием россии.
«Заморозить деньги — это одно, а отдать их Украине — совсем другое. Не только оружие. Мы будем производить в Украине на эти деньги. Мы получим какой-нибудь пакет от PURL, противовоздушную оборону — это не только наступательное оружие. Мы будем покупать ракеты, средства ПВО, чтобы защитить энергетику
и т. д.», — объяснил он.
Президент отметил, что использование замороженных активов станет важным сигналом для москвы.
«Если россия продолжит войну, она может потерять от 35 до 80 миллиардов долларов на торговле энергоносителями — в зависимости от того, как будут действовать санкции, — и еще 140 миллиардов на замороженных активах. Это важный инструмент для установления мира», — подытожил Зеленский.
Европейский Союз разрабатывает новый механизм помощи Украине с использованием замороженных российских активов. Речь идет о «репарационном кредите», который будет погашен, когда Украина получит от россии репарации за ущерб, понесенный во время полномасштабной войны,
В то же время Бельгия отмечает, что конфискация активов может привести к судебным тяжбам против Euroclear и спровоцировать финансовый кризис.
Даже в случае прекращения огня россия не сможет вернуть себе замороженные в ЕС активы, пока не выплатит Украине репарации, заявляла верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
