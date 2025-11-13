0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский рассказал, на что можно потратить 140 миллиардов евро замороженных российских активов

Казна и Политика
70
Украина должна получить замороженные российские средства, это будет реальным финансовым наказанием россии.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
«Для россиян будет очень большой потерей, если мы сможем так или иначе получить эти деньги. Это будет заем под гарантии других стран или другой вариант», — отметил президент.
По его словам, речь идет о сумме от 140 до 160 миллиардов долларов, и, если Украина сможет воспользоваться этими средствами, это станет серьезным ударом по системе путина и его окружения.
«Это действительно дестабилизирует их систему, их клику. Поэтому я считаю, что это очень важно», — сказал Зеленский.

Использование средств на оборону и производство

Президент подчеркнул, что передача замороженных активов Украине станет не просто санкцией, а реальным финансовым наказанием россии.
«Заморозить деньги — это одно, а отдать их Украине — совсем другое. Не только оружие. Мы будем производить в Украине на эти деньги. Мы получим какой-нибудь пакет от PURL, противовоздушную оборону — это не только наступательное оружие. Мы будем покупать ракеты, средства ПВО, чтобы защитить энергетику и т. д.», — объяснил он.
Президент отметил, что использование замороженных активов станет важным сигналом для москвы.
Читайте также
«Если россия продолжит войну, она может потерять от 35 до 80 миллиардов долларов на торговле энергоносителями — в зависимости от того, как будут действовать санкции, — и еще 140 миллиардов на замороженных активах. Это важный инструмент для установления мира», — подытожил Зеленский.
Европейский Союз разрабатывает новый механизм помощи Украине с использованием замороженных российских активов. Речь идет о «репарационном кредите», который будет погашен, когда Украина получит от россии репарации за ущерб, понесенный во время полномасштабной войны,
В то же время Бельгия отмечает, что конфискация активов может привести к судебным тяжбам против Euroclear и спровоцировать финансовый кризис.
Даже в случае прекращения огня россия не сможет вернуть себе замороженные в ЕС активы, пока не выплатит Украине репарации, заявляла верховная представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас.
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems