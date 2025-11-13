Долг Украины превышает безопасный уровень, необходимы реформы управления — Счетная палата Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Долг Украины превышает безопасный уровень, необходимы реформы управления — Счетная палата

За годы войны общий объем государственного долга вырос втрое — до 7,4 трлн грн, а его соотношение к ВВП достигало более 90%. Расходы на его обслуживание в течение 2022-го полугодия 2025 года составили 3,2 трлн грн.

Об этом свидетельствует отчет Счетной палаты.

Рост долга и дефицита бюджета

Из-за полномасштабной войны расходы государства, особенно на оборону, существенно выросли, а производство, экспорт и инвестиции сократились. Это привело к падению ВВП и резкому росту бюджетного дефицита, который покрывали в основном за счет внешних заимствований. Их доля в структуре долга поднялась с 47 до 75 процентов, а общий объем достиг 4,3 триллиона гривен.

Государственный долг вырос втрое — до 7,4 триллиона гривен. Его отношение к ВВП колебалось от 77,8 до 90,9 процента, что превышает безопасный уровень, определенный Бюджетным кодексом (до 60 процентов). За этот период дефицит государственного бюджета в 2022 году вырос на 460 процентов, в 2023 году еще на 46,1 процента, а в 2024 году — на 1,7 процента.

На обслуживание и погашение долга государство потратило 3,2 триллиона гривен, то есть каждая пятая гривна бюджета уходила на долговые обязательства.

Действия Минфина и выявленные проблемы

Минфин проводил мероприятия по оптимизации долговой нагрузки, в частности, реструктуризацию внешнего долга в 2024 году, обмен облигаций на внутреннем рынке и выпуск военных облигаций, которые принесли 1,4 триллиона гривен.

Однако аудит выявил ряд недостатков. Не были утверждены среднесрочные стратегии управления долгом на 2023−2027 годы, не разработаны проекты бюджетных деклараций, а созданное в 2020 году Долговое агентство так и не приступило к работе.

Также отсутствуют индикаторы долговых рисков, а предоставленные Счетной палате документы не подтверждают их оценку. Среди проблем: отсутствие утвержденных процедур по привлечению кредитов в коммерческих банках и порядок обмена данными между Минфином и Казначейством.

Также Минфин не внедрил автоматизированную систему управления ликвидностью и не утвердил методику прогнозирования движения средств Единого казначейского счета (ЕКР). В 2022—2025 годах для покрытия дефицита бюджета было использовано более 647 миллиардов гривен с ЕКР, в том числе сверх утвержденных лимитов. Аудиторы зафиксировали 17 случаев превышения фактических объемов финансирования и 15 случаев осуществления сделок без согласования с Минфином.

Рекомендации Счетной палаты

Счетная палата рекомендовала Минфину:

определить организационно-методологические основы управления долгом и обеспечить надлежащий контроль;

разрабатывать годовой план государственных заимствований после принятия госбюджета и отчитываться о его выполнении;

создать информационную систему прогнозирования движения денежных средств на ЕКР;

утвердить механизм функционирования информационно-аналитической системы УДБ и порядок обмена данными между Минфином и Казначейством.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по состоянию на 30 сентября 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 8,02 трлн грн, или 194,2 млрд долларов США. Из этой суммы внешний долг составляет 6,06 трлн грн (75,6%), или 146,8 млрд долларов, а внутренний — 1,96 трлн грн (24,4%), или 47,5 млрд долларов.

