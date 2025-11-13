0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство проведет аудит всех государственных компаний после разоблачения коррупции в энергетике

Казна и Политика
17
Правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.
Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram.

Шаги правительства

Свириденко подчеркнула, что во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, коррупция абсолютно недопустима.
По ее словам, правительство уже приняло ряд решений:
  • представление об увольнении двух министров;
  • санкции против фигурантов материалов НАБУ;
  • перезапуск «Энергоатома» — отстранение руководства и начало аудита компании.
Читайте также
Кабинет Министров готовит комплексное решение по проверке всех государственных предприятий, особенно энергетических. Премьер-министр отметила, что наблюдательным советам поручено проверить работу компаний, в частности в части закупок.

Восстановление энергосистемы

Свириденко сообщила, что, несмотря на постоянные обстрелы, продолжаются ремонтные работы на подстанциях «Укрэнерго» и на объектах генерации. Запускают дополнительные резервные источники питания, а графики отключения остаются, но их продолжительность постепенно уменьшается.

Дополнительное финансирование

Сегодня правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в девяти прифронтовых областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской.
Средства будут направлены на строительство и обустройство укрытий, усиление защиты ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запасов горючего.
Читайте также
Свириденко подчеркнула, что борьба с коррупцией является вопросом чести и достоинства, а правительство несет ответственность перед защитниками Украины.
Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции вступят в силу в течение трех лет.
Детали санкций обнародовал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк. По его словам, санкции носят оперативный и превентивный характер, то есть являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все решения принимались оперативно.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems