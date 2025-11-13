Правительство проведет аудит всех государственных компаний после разоблачения коррупции в энергетике
Правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.
Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram.
Шаги правительства
Свириденко подчеркнула, что во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, коррупция абсолютно недопустима.
По ее словам, правительство уже приняло ряд решений:
- представление об увольнении двух министров;
- санкции против фигурантов материалов НАБУ;
- перезапуск «Энергоатома» — отстранение руководства и начало аудита компании.
Кабинет Министров готовит комплексное решение по проверке всех государственных предприятий, особенно энергетических. Премьер-министр отметила, что наблюдательным советам поручено проверить работу компаний, в частности в части закупок.
Восстановление энергосистемы
Свириденко сообщила, что, несмотря на постоянные обстрелы, продолжаются ремонтные работы на подстанциях «Укрэнерго» и на объектах генерации. Запускают дополнительные резервные источники питания, а графики отключения остаются, но их продолжительность постепенно уменьшается.
Дополнительное финансирование
Сегодня правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в девяти прифронтовых областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской.
Средства будут направлены на строительство и обустройство укрытий, усиление защиты ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запасов горючего.
Свириденко подчеркнула, что борьба с коррупцией является вопросом чести и достоинства, а правительство несет ответственность перед защитниками Украины.
Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции вступят в силу в течение трех лет.
Детали санкций обнародовал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк. По его словам, санкции носят оперативный и превентивный характер, то есть являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все решения принимались оперативно.
Поделиться новостью
Также по теме
Заслужили? Какие премии получают госслужащие
Правительство проведет аудит всех государственных компаний после разоблачения коррупции в энергетике
Зеленский рассказал, на что можно потратить 140 миллиардов евро замороженных российских активов
ЕС выделил Украине почти 6 миллионов евро
Долг Украины превышает безопасный уровень, необходимы реформы управления — Счетная палата
В Украине обнаружили 400 нелегальных автозаправочных станций — Гетманцев