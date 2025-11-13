Правительство проведет аудит всех государственных компаний после разоблачения коррупции в энергетике Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко сообщила в Telegram.

Шаги правительства

Свириденко подчеркнула, что во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно обстреливает энергетическую инфраструктуру, коррупция абсолютно недопустима.

По ее словам, правительство уже приняло ряд решений:

представление об увольнении двух министров;

санкции против фигурантов материалов НАБУ;

перезапуск «Энергоатома» — отстранение руководства и начало аудита компании.

Кабинет Министров готовит комплексное решение по проверке всех государственных предприятий, особенно энергетических. Премьер-министр отметила, что наблюдательным советам поручено проверить работу компаний, в частности в части закупок.

Восстановление энергосистемы

Свириденко сообщила, что, несмотря на постоянные обстрелы, продолжаются ремонтные работы на подстанциях «Укрэнерго» и на объектах генерации. Запускают дополнительные резервные источники питания, а графики отключения остаются, но их продолжительность постепенно уменьшается.

Дополнительное финансирование

Сегодня правительство выделит 1 млрд грн на ликвидацию последствий обстрелов в девяти прифронтовых областях — Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Средства будут направлены на строительство и обустройство укрытий, усиление защиты ключевого оборудования, аварийно-спасательные работы, ремонт инженерных сетей и создание запасов горючего.

Свириденко подчеркнула, что борьба с коррупцией является вопросом чести и достоинства, а правительство несет ответственность перед защитниками Украины.

Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана — двух участников коррупционной схемы в сфере энергетики, разоблаченной НАБУ. Санкции вступят в силу в течение трех лет.

Детали санкций обнародовал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк. По его словам, санкции носят оперативный и превентивный характер, то есть являются инструментом быстрого реагирования на угрозы национальной безопасности. Все решения принимались оперативно.

