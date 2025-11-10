0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НАБУ рассказало, как легализовались средства из «Энергоатома»

Криминал
154
НАБУ рассказало, как легализовались средства из «Энергоатома»
НАБУ рассказало, как легализовались средства из «Энергоатома»
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в понедельник, 10 ноября, провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Как позже рассказали в НАБУ, функция легализации незаконно полученных средств от контрагентов «Энергоатома» возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.
Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.
Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины.
За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.
В общей сложности через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн долл. США.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems