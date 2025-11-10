НАБУ рассказало, как легализовались средства из «Энергоатома» Сегодня 17:40 — Криминал

НАБУ рассказало, как легализовались средства из «Энергоатома»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в понедельник, 10 ноября, провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Как позже рассказали в НАБУ, функция легализации незаконно полученных средств от контрагентов «Энергоатома» возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

В общей сложности через так называемую «прачечную» прошло около 100 млн долл. США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.