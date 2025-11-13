ЕС выделил Украине почти 6 миллионов евро
Европейский Союз выделил Украине новый транш прямой бюджетной поддержки почти на 6 миллиардов евро.
Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во время выступления в Европарламенте.
Фон дер Ляйен заявила, что сейчас настало время для Евросоюза придать новый импульс поддержке Украины и разоблачить попытку российского президента владимира путина выиграть время и добиться выгодных условий на переговорах.
«Мы должны продолжать повышать цену войны для россии. Это важно еще и потому, что последствия войны становятся все более очевидными для российской экономики», — подчеркнула президент Еврокомиссии.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС поможет стабилизировать энергосеть Украины, экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. Также ЕС поможет защитить критически важную инфраструктуру.
По словам фон дер Ляйен, новый транш почти в 6 миллиардов евро будет предоставлен Украине в рамках инициативы ERA.
Она также приветствовала решение Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года.
Накануне глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. «Соответственно, рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет», — отметила она.
По ее словам, по «репарационному кредиту» работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета, то есть всех стран-членов.
Куда направят транш от ЕС
В Министерстве финансов сообщили, что средства будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета — в социальной и оборонной сферах, а также на восстановление страны.
«Предоставление Украине доходов от замороженных активов россии было беспрецедентным и справедливым решением. 18,1 млрд евро в 2025 году поддержали финансовую стабильность и способность эффективно противостоять врагу на фронте. В последние месяцы мы активно сотрудничаем с Европейским Союзом, чтобы наработать инициативы для обеспечения бюджетных потребностей Украины в 2026—2027 года. Благодарен за конструктивное сотрудничество», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В рамках инструмента Ukraine Facility в госбюджет с 2024 года уже поступило более 24,4 млрд евро, в 2025 году — свыше 8,3 млрд евро.
Для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина выполнила девять реформационных шагов, необходимых для пятого транша, а также один невыполненный шаг из четвертого транша в сферах: борьба с коррупцией, государственное управление, региональная политика, человеческий капитал, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, защита окружающей среды и управление государственными активами.
Механизм G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов США кредита, обеспеченного будущими доходами от замороженных российских активов. Начиная с конца 2024 года, страны G7 и ЕС уже предоставили Украине около 35 млрд долларов США финансирования согласно этой инициативе.
Напомним, что с февраля 2022 года Европейский Союз остается крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки Украины — в целом объем помощи превысил 68,4 млрд евро.
