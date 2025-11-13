ЕС выделил Украине почти 6 миллионов евро Сегодня 12:01 — Казна и Политика

ЕС выделил Украине почти 6 миллионов евро

Европейский Союз выделил Украине новый транш прямой бюджетной поддержки почти на 6 миллиардов евро.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во время выступления в Европарламенте.

Europe has so much potential. We have to unleash it.



We’re launching Choose Europe and the Scale-up Fund.



Advancing the Savings and Investment Union.



And proposing the 28th legal regime for innovative companies.



This is vital. This is urgent ↓ https://t.co/4D1GmQTvBZ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 13, 2025

Фон дер Ляйен заявила, что сейчас настало время для Евросоюза придать новый импульс поддержке Украины и разоблачить попытку российского президента владимира путина выиграть время и добиться выгодных условий на переговорах.

«Мы должны продолжать повышать цену войны для россии. Это важно еще и потому, что последствия войны становятся все более очевидными для российской экономики», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС поможет стабилизировать энергосеть Украины, экспортируя более 2 гигаватт электроэнергии в Украину. Также ЕС поможет защитить критически важную инфраструктуру.

По словам фон дер Ляйен, новый транш почти в 6 миллиардов евро будет предоставлен Украине в рамках инициативы ERA.

Она также приветствовала решение Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года.

Накануне глава комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила , что следующий транш прямой бюджетной помощи поступит по плану, ориентировочно в четверг. Речь идет о 4,1 млрд евро в рамках ERA loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility. «Соответственно, рисков по финансированию военных и социально-гуманитарных расходов нет», — отметила она.

По ее словам, по «репарационному кредиту» работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета, то есть всех стран-членов.

Куда направят транш от ЕС

В Министерстве финансов сообщили , что средства будут направлены на приоритетные расходы государственного бюджета — в социальной и оборонной сферах, а также на восстановление страны.

«Предоставление Украине доходов от замороженных активов россии было беспрецедентным и справедливым решением. 18,1 млрд евро в 2025 году поддержали финансовую стабильность и способность эффективно противостоять врагу на фронте. В последние месяцы мы активно сотрудничаем с Европейским Союзом, чтобы наработать инициативы для обеспечения бюджетных потребностей Украины в 2026—2027 года. Благодарен за конструктивное сотрудничество», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В рамках инструмента Ukraine Facility в госбюджет с 2024 года уже поступило более 24,4 млрд евро, в 2025 году — свыше 8,3 млрд евро.

Для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина выполнила девять реформационных шагов, необходимых для пятого транша, а также один невыполненный шаг из четвертого транша в сферах: борьба с коррупцией, государственное управление, региональная политика, человеческий капитал, агропродовольственный сектор, цифровая трансформация, защита окружающей среды и управление государственными активами.

Механизм G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) предусматривает предоставление Украине 50 млрд долларов США кредита, обеспеченного будущими доходами от замороженных российских активов. Начиная с конца 2024 года, страны G7 и ЕС уже предоставили Украине около 35 млрд долларов США финансирования согласно этой инициативе.

Напомним, что с февраля 2022 года Европейский Союз остается крупнейшим донором прямой бюджетной поддержки Украины — в целом объем помощи превысил 68,4 млрд евро.

