Украина получит только часть транша: Еврокомиссия назвала причину — Finance.ua

Украина получит только часть транша: Еврокомиссия назвала причину
Четвертый в 2025 году транш финансовой помощи по программе Ukraine Facility будет выделен Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Дело в том, что Украина не выполнила три из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.
Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье в комментарии «Европейской правде».
В случае выполнения всех индикаторов и при реализации 16 реформ Украина получила бы 4,5 млрд евро.
Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 г. В этом запросе указано о выполнении 13 из 16 необходимых реформ.
Выполнение трех других реформ продолжается. По словам спикера Еврокомиссии, одна касается децентрализации, другая — закона о реформе АРМА, а третья — отбора судей в Высший антикоррупционный суд.
Еврокомиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС выплатить Украине 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.
Напомним, Ukraine Facility — это программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024−2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам
и т. д.
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