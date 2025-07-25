Украина получит только часть транша: Еврокомиссия назвала причину — Finance.ua

Украина получит только часть транша: Еврокомиссия назвала причину 25.07.2025, 17:52

Четвертый в 2025 году транш финансовой помощи по программе Ukraine Facility будет выделен Украине в меньшем объеме, чем планировалось. Дело в том, что Украина не выполнила три из 16 реформ, обещанных Европейскому Союзу.

Об этом сообщил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье в комментарии «Европейской правде».

В случае выполнения всех индикаторов и при реализации 16 реформ Украина получила бы 4,5 млрд евро.

Украина подала запрос на частичную выплату этого транша 6 июня 2025 г. В этом запросе указано о выполнении 13 из 16 необходимых реформ.

Выполнение трех других реформ продолжается. По словам спикера Еврокомиссии, одна касается децентрализации, другая — закона о реформе АРМА, а третья — отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Еврокомиссия оценила 13 реформ как выполненные и предлагает Совету ЕС выплатить Украине 3,05 млрд евро в качестве четвертого транша в рамках Ukraine Facility.

Напомним, Ukraine Facility — это программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024−2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные — специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т. д.

Європейська правда По материалам:

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