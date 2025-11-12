0 800 307 555
Правительство обновит Набсовет «Энергоатома» и проведет аудит компании

Казна и Политика
Министерство экономики вместе с партнерами стран G7 в течение недели подаст на рассмотрение правительства предложения по новому составу Наблюдательного совета АО НАЭК «Энергоатом», уже начата работа со списками возможных кандидатов, а советник для этого процесса избран.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что в условиях войны Наблюдательный совет должен не только определять стратегическое развитие «Энергоатома», но и обеспечивать антикризисное управление, своевременно реагировать на риски и поддерживать стабильную работу компании. Обновление состава совета направлено на усиление этих функций и более быстрое взаимодействие с антикоррупционными и аудиторскими органами, международными партнерами и обществом.
Министерство подчеркнуло, что нынешний Наблюдательный совет не причастен к действиям, вызвавшим интерес правоохранителей. В то же время от нее ожидается профессиональная поддержка во время переходного периода, в частности в передаче документации, аналитических материалов и наработок, необходимых для быстрого старта работы нового состава.
Параллельно Государственная аудиторская служба начала всестороннюю проверку деятельности «Энергоатома» после обнародованных НАБУ фактов. Аудит закупок будет продолжаться до 15 рабочих дней, а полная проверка компании — до 90 дней. Результаты будут переданы антикоррупционным и правоохранительным органам, а отчет предоставят правительству после завершения работы аудиторов.

Что известно о деле «Энергоатома»

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. В общей сложности через так называемую прачечную за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долл. США.
В ходе операции детективы установили руководителя преступной организации — Карлсона. Именно он контролировал работу так называемой прачечной, где отмывались полученные преступным способом средства.
По материалам:
Finance.ua
