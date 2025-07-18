Гривна потеряет еще 10% покупательной способности — прогноз по инфляции
Цены в Украине растут немного медленнее по сравнению с пиковым значением в мае. Однако банкиры, предприниматели и население не верят, что инфлиция упадет ниже 10%.
Об этом свидетельствуют данные опроса НБУ.
Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.
Инфляционные ожидания населения ухудшились в июне до 10,8% по сравнению с 10,2% в мае.
Однако финансовые аналитики в июле улучшили прогноз до 7,5% по сравнению с 7,9% в мае 2025 года.
Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль 11,5%).
Прогнозы по инфляции
Госстат зафиксировал, что рост потребительских цен в Украине в июне замедлился до 0,8%, тогда как в мае рост составил 1,3%.
НБУ в апреле во второй раз ухудшил прогноз инфляции на 2025 год — теперь с 8,4% до 8,7% и сохранил ожидание ее возвращения к целевому уровню 5% в 2026 году.
В начале июня Нацбанк заявил, что инфляция в Украине в мае 2025 года, вероятно, достигла локального максимума и несколько превысила прогнозную траекторию регулятора. Там считают, что ускорение инфляции в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.
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