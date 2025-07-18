Гривна потеряет еще 10% покупательной способности — прогноз по инфляции Сегодня 20:03

Гривна потеряет еще 10% покупательной способности — прогноз по инфляции

Цены в Украине растут немного медленнее по сравнению с пиковым значением в мае. Однако банкиры, предприниматели и население не верят, что инфлиция упадет ниже 10%.

Об этом свидетельствуют данные опроса НБУ.

Банкиры в июле ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. В апреле они прогнозировали рост цен на уровне 9,8% в течение ближайших 12 месяцев.

Инфляционные ожидания населения ухудшились в июне до 10,8% по сравнению с 10,2% в мае.

Однако финансовые аналитики в июле улучшили прогноз до 7,5% по сравнению с 7,9% в мае 2025 года.

Руководители предприятий в мае прогнозировали инфляцию на уровне 10,9% (прогноз за февраль 11,5%).

Прогнозы по инфляции

Госстат зафиксировал , что рост потребительских цен в Украине в июне замедлился до 0,8%, тогда как в мае рост составил 1,3%.

НБУ в апреле во второй раз ухудшил прогноз инфляции на 2025 год — теперь с 8,4% до 8,7% и сохранил ожидание ее возвращения к целевому уровню 5% в 2026 году.

В начале июня Нацбанк заявил, что инфляция в Украине в мае 2025 года, вероятно, достигла локального максимума и несколько превысила прогнозную траекторию регулятора. Там считают , что ускорение инфляции в значительной степени было обусловлено остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и дальнейшим повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

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