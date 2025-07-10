Как валютный рынок влияет на инфляцию, — объяснение члена совета НБУ Сегодня 17:05 — Казна и Политика

Как валютный рынок влияет на инфляцию, — объяснение члена совета НБУ

Ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной в течение нескольких месяцев. Инфляция также замедлила свой рост.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман.

По словам Фурмана, в мае годовая инфляция составила около 16%. В июне этот показатель снизился до 14,3%. Речь идет о сравнении цен за июнь 2025 года с июнем 2024 года.

«Инфляция замедлилась и, по прогнозам Национального банка Украины, в дальнейшем продолжит замедляться. К концу года ее уровень будет однозначным», — отметил член Совета НБУ, добавив, что будет меньше 10%.

По апрельскому прогнозу НБУ, инфляция на конец года составит 8,7% (по отношению к декабрю 2024 года).

Стабильность валютного рынка

Он пояснил, что немаловажную роль в этом процессе играет стабильность валютного рынка, в том числе стабильность курса доллара.

«Евро росло в последние месяцы, и это повлияло на курс гривны к евро в Украине. Поскольку основной валютой для формирования курса является доллар, то курсы по евро, юаню, иене и другим валютам определяются по международным рынкам», — пояснил Фурман.

Он рассказал, что в НБУ наблюдали рост евро по отношению к доллару.

«Там евро рос — и в Украине, соответственно, тоже. Поскольку мы определяем курс евро через кросс-курсы, то он меняется вслед за колебаниями на международных рынках. Сейчас ситуация стабилизировалась. Но насколько — и будет ли евро дальше расти — сказать точно не можем», — отметил Фурман.

Он добавил, что мнения международных экспертов по этому поводу разделились. Одни считают, что у евро еще небольшой потенциал к росту. Другие прогнозируют, что в случае стабилизации ситуации евро, наоборот, начнет ослабевать по отношению к доллару.

Сбережения в гривне

Сейчас на валютном рынке Украины растут остатки средств в гривне — как у населения, так и у бизнеса.

«Нацбанк проводит политику, направленную на повышение привлекательности гривны для сбережений. Это означает, что, сохраняя деньги в гривне, украинцы не теряют их стоимость», — говорит доктор экономических наук.

Он объяснил, что инфляция до конца года будет однозначной. Это означает, что если сегодня положить деньги на гривневый депозит с доходностью 13% или приобрести военные облигации с доходностью более 15%, то это будет более выгодно, чем инвестирование в другие активы.

Телеканал 24 По материалам:

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