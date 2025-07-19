Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены — Finance.ua

Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены Сегодня 10:09 — Казна и Политика

Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены

В июне инфляция в Украине снизилась до 14,3% в годовом исчислении с 15,9% в мае, цены выросли на 0,8% за месяц. Спад происходит медленнее, чем ожидали в НБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Что сдерживало инфляцию

Как отмечают в регуляторе, снижение инфляции летом — ожидаемая тенденция, ведь в частности способствовала высокая прошлогодняя база сравнения административно регулируемых цен.

В то же время темпы замедления инфляции оказались ниже, чем это предполагалось в апрельском Инфляционном отчете Нацбанка.

Причина — рост цен на сырые продовольственные товары на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков. В частности, существенно возросла стоимость на отдельные косточковые, яблоки и ягоды.

Как изменились цены:

из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен подорожало мясо;

благодаря увеличению урожая и импорту удалось замедлить темпы подорожания овощей;

ускорился рост цен на обработанные продукты — до 18,2%, в том числе мясные изделия, безалкогольные напитки и кофе;

— до 18,2%, в том числе мясные изделия, безалкогольные напитки и кофе; замедлился рост стоимости хлеба, растительного масла и молочных продуктов;

топливо дорожало быстрее — до 3,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин и дизель. В то же время на рынке сжиженного газа ценовое давление ослабло;

дорожало быстрее — до 3,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин и дизель. В то же время на рынке сжиженного газа ценовое давление ослабло; рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,6%;

замедлился до 3,6%; одежда и обувь остаются дешевле, чем год назад.

В пресс-службе НБУ сообщается, что в июне базовая инфляция замедлилась до 12,1%, что связано с предыдущими мерами регулятора по усилению монетарной политики и стабильная ситуация с поставкой электроэнергии.

«Началось снижение инфляции услуг — до 14,4%, что является, в частности, признаком более умеренного давления со стороны рынка труда. Так, медленнее дорожали транспортные услуги, услуги связи и личного ухода», — говорится в сообщении.

Во втором полугодии ожидается дальнейшее снижение инфляции.

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