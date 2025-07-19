Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены — Finance.ua
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Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены

Казна и Политика
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Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены
Инфляция тормозит медленнее прогноза Нацбанка: как изменились цены
В июне инфляция в Украине снизилась до 14,3% в годовом исчислении с 15,9% в мае, цены выросли на 0,8% за месяц. Спад происходит медленнее, чем ожидали в НБУ.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Что сдерживало инфляцию

Как отмечают в регуляторе, снижение инфляции летом — ожидаемая тенденция, ведь в частности способствовала высокая прошлогодняя база сравнения административно регулируемых цен.
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В то же время темпы замедления инфляции оказались ниже, чем это предполагалось в апрельском Инфляционном отчете Нацбанка.
Причина — рост цен на сырые продовольственные товары на фоне сокращения их предложения из-за весенних заморозков. В частности, существенно возросла стоимость на отдельные косточковые, яблоки и ягоды.
Как изменились цены:
  • из-за роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен подорожало мясо;
  • благодаря увеличению урожая и импорту удалось замедлить темпы подорожания овощей;
  • ускорился рост цен на обработанные продукты — до 18,2%, в том числе мясные изделия, безалкогольные напитки и кофе;
  • замедлился рост стоимости хлеба, растительного масла и молочных продуктов;
  • топливо дорожало быстрее — до 3,1%, прежде всего из-за роста цен на бензин и дизель. В то же время на рынке сжиженного газа ценовое давление ослабло;
  • рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,6%;
  • одежда и обувь остаются дешевле, чем год назад.
В пресс-службе НБУ сообщается, что в июне базовая инфляция замедлилась до 12,1%, что связано с предыдущими мерами регулятора по усилению монетарной политики и стабильная ситуация с поставкой электроэнергии.
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«Началось снижение инфляции услуг — до 14,4%, что является, в частности, признаком более умеренного давления со стороны рынка труда. Так, медленнее дорожали транспортные услуги, услуги связи и личного ухода», — говорится в сообщении.
Во втором полугодии ожидается дальнейшее снижение инфляции.
По материалам:
Finance.ua
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