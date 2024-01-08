В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством — Finance.ua

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В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством

Криптовалюта
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В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством
В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством
Национальный банк Украины (НБУ) не считает криптоактив средством платежа и не планирует менять эту позицию в ближайшем будущем.
Такой тезис высказала первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова, передает Incrypted.
«Мы пока что на этом пути [легализации криптоактивов] находимся там же, где и несколько лет назад. Мы не считаем криптоактивы платежным средством. Это не деньги. В этом вопросе наша позиция совпадает с мнением коллег из Международного валютного фонда», — подчеркнула Рожкова.
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По ее словам, во время войны какие-либо изменения ландшафта и инструментария денежно-кредитной политики несут определенные риски.
Кроме того, Рожкова упомянула меморандум о сотрудничестве украинских властей с МВФ. Он, в частности, предусматривает оценку актуального законодательства о виртуальных активах.
Напомним, в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ранее прокомментировали возможность некоторых поправок в него. Также в агентстве подчеркнули, что предложенный регулятором законопроект учитывает рекомендации МВФ.
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«Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт о том, что мы вместе с экспертами МВФ изучим основные подходы и практики стран ЕС и всего мира к регулированию криптоактивов, после чего посмотрим, как правильно имплементировать это в наше законодательство», — подчеркнула Рожкова.
По словам заместителя главы НБУ, это не основной приоритет агентства, поскольку для Украины сейчас важнее макроэкономическая стабильность. Рожкова заявила, что это один из основных факторов обеспечения дальнейшего восстановления и поступлений в бюджет, что в свою очередь позволит финансировать армию.

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По материалам:
incrypted
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