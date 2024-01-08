В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством — Finance.ua

В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством Сегодня 17:20 — Криптовалюта

В НБУ заявили, что криптоактивы не являются платежным средством

Национальный банк Украины (НБУ) не считает криптоактив средством платежа и не планирует менять эту позицию в ближайшем будущем.

Такой тезис высказала первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова, передает Incrypted.

«Мы пока что на этом пути [легализации криптоактивов] находимся там же, где и несколько лет назад. Мы не считаем криптоактивы платежным средством. Это не деньги. В этом вопросе наша позиция совпадает с мнением коллег из Международного валютного фонда», — подчеркнула Рожкова.

Читайте также Bitcoin может достичь рекордного минимума в 2024 году

По ее словам, во время войны какие-либо изменения ландшафта и инструментария денежно-кредитной политики несут определенные риски.

Кроме того, Рожкова упомянула меморандум о сотрудничестве украинских властей с МВФ. Он, в частности, предусматривает оценку актуального законодательства о виртуальных активах.

Напомним, в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ранее прокомментировали возможность некоторых поправок в него. Также в агентстве подчеркнули, что предложенный регулятором законопроект учитывает рекомендации МВФ.

Читайте также Какая страна возглавила рейтинг по интересу к Bitcoin

«Именно поэтому в меморандуме есть отдельный пункт о том, что мы вместе с экспертами МВФ изучим основные подходы и практики стран ЕС и всего мира к регулированию криптоактивов, после чего посмотрим, как правильно имплементировать это в наше законодательство», — подчеркнула Рожкова.

По словам заместителя главы НБУ, это не основной приоритет агентства, поскольку для Украины сейчас важнее макроэкономическая стабильность. Рожкова заявила, что это один из основных факторов обеспечения дальнейшего восстановления и поступлений в бюджет, что в свою очередь позволит финансировать армию.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.