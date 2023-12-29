Bitcoin может достичь рекордного минимума в 2024 году — Finance.ua

Bitcoin может достичь рекордного минимума в 2024 году Сегодня 06:33 — Криптовалюта

Bitcoin может достичь рекордного минимума в 2024 году

Популярный криптоаналитик предупреждает, что флагманский криптоактив может пережить «коррекцию в стиле 2019 года».

В новом обновлении стратегии криптоаналитик Бенджамин Коуэн рассказывает своим 788 000 подписчикам на YouTube, что ценовая модель Bitcoin, предшествовавшая коррекции в 2019 году, может повториться.

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«Если он [ BTC ] действительно получит эту поглощающую свечу, которая полностью уничтожит потери предыдущей недели, а затем мы получим следующее движение в последнюю неделю декабря, то это будет очень похоже на то, что мы видели в середине 2019 года, как раз перед первым снижением ставки [ФРС]. Это то, о чем стоит задуматься. Будет ли это происходить схожим образом или нет?» — размышляет аналитик.

График Коуэна показывает, что в 2019 году Bitcoin снизился с примерно $13 000 до $9 167. На графике также показано падение Bitcoin до уровня ниже $4 000 примерно в то время, когда процентные ставки достигли дна в 2019 году.

Коуэн также отмечает, что Bitcoin может добиться локального максимума, а затем снизиться примерно за месяц до снижения ставки ФРС, как это было в 2019 году. По его словам, некоторые люди считают, что снижение ставки ФРС может произойти уже в январе, в то время как большинство экспертов ставят на снижение ставки в марте.

«Одна из вещей, на которую мы указывали ранее, — это то, что биткоин достиг локального максимума, опять же, это не был большой максимум, и даже после этого максимума 2019 года мы даже не пошли устанавливать новый минимум, но этот максимум был достигнут до того, как ФРС начала снижать ставки. Мы говорили об этом, пожалуй, больше года. Если мы проведем линию от первого снижения ставки, которое произошло в июле 2019 года, то увидим, что Bitcoin фактически достиг своего максимума как раз перед первым снижением ставки за месяц до него.

Сейчас никто не знает, когда произойдет первое снижение ставки. Некоторые говорят, что ФРС начнет снижать ставку в январе. Многие думают, что это произойдет в марте. Конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться рынок труда к тому времени", — объясняет криптоэксперт.

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noworries По материалам:

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