Какая страна возглавила рейтинг по интересу к Bitcoin — Finance.ua

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Какая страна возглавила рейтинг по интересу к Bitcoin

Криптовалюта
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Какая страна возглавила рейтинг по интересу к Bitcoin
Какая страна возглавила рейтинг по интересу к Bitcoin
В рейтинге стран по интересу к Bitcoin в 2023 году на первом месте оказалась небольшая страна из Центральной Америки — Сальвадор. Об этом свидетельствуют данные Google Trends, сообщает Cointelegraph.
На втором месте в рейтинге интереса к Bitcoin — Бразилия, сместившая с него Нигерию. Данные поисковых запросов в Google свидетельствуют о том, что с ростом популярности Bitcoin в Бразилии, самой густонаселенной стране Латинской Америки, нигерийские пользователи в последнее время стали отдавать предпочтение другим цифровым активам.
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В 2022 году на первом месте этого рейтинга был Сальвадор, на втором — Нигерия, а на третьем — Бразилия.
Сальвадор, единственная страна в мире, признавшая Bitcoin законным платежным средством, запустила 7 декабря программу «Гражданство за пожертвование». Программа дает право получить сальвадорский паспорт в обмен на $1 млн в BTC.

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Активно развивается Bitcoin-индустрия и в Бразилии. Здесь недавно крупнейший частный банк Itaú Unibanco предоставил клиентам новую услугу по торговле Bitcoin с помощью своей платформы ion. В связи с ростом популярности BTC в Бразилии власти страны решили усилить вопрос регулирования. Управляющий центробанком Роберто Кампос Нето объяснил это тем, что цифровые активы используются для уклонения от уплаты налогов.
Между тем на страны Африки, расположенные к югу от Сахары, в период с июля 2022 по июнь 2023 года пришлось 2,3% мирового объема транзакций, связанных с Bitcoin и криптовалютами. В Нигерии интерес к Bitcoin и другим цифровым активам рос, когда стоимость найры падала, преимущественно в июне и июле 2023 года.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
bitcoinmagazine.ua
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