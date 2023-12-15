Bitcoin в 2024 году может вырасти до $80 000 — прогноз Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Аналитик компании Bitwise Райан Расмуссен рассказал, сколько будет стоить Bitcoin в 2024 году, и дал десять дополнительных прогнозов по ситуации на крипторынке.

Так, Расмуссен считает, что в следующем году флагманский криптоактив сможет достичь отметки в $80 000. Главными драйверами роста BTC аналитик назвал грядущий халвинг и вероятный запуск спотовых Bitcoin-ETF в США. Аналитики Bloomberg считают, что запуск инструмента состоится уже в январе следующего года. Халвинг же состоится в конце апреля.

Вот несколько прогнозов, которыми поделился Расмуссен:

1. Спотовые ETF на Bitcoin станут самыми успешными торгуемыми фондами на бирже.

«По нашим оценкам, в течение пяти лет спотовые Bitcoin-ETF могут занять 1% американского рынка ETF стоимостью $7,2 триллиона, или $72 миллиарда в AUM (активы в управлении)», — написал Расмуссен.

2. Крупнейшей криптобирже Coinbase удастся удвоить выручку. Бизнес-результаты торговой платформы превзойдут ожидания аналитиков с Уолл-стрит.

3. Объем переводов со стейблкоинами превзойдет показатели крупнейшей платежной системы Visa.

4. JPMorgan создаст токенизированный ончейн-фонд на фоне роста интереса Уолл-стрит к токенизированным активам.

5. Прибыли Ethereum возрастут более чем в 2 раза и достигнут $5 миллиардов на фоне роста интереса участников рынка к децентрализованным приложениям.

6. Тейлор Свифт запустит свою коллекцию NFT-токенов. Свой прогноз аналитик объяснил интересом стримингового сервиса Spotify, на котором исполнительница заняла первое место по количеству прослушиваний, к невзаимозаменяемым токенам.

7. Виртуальные помощники на основе искусственного интеллекта начнут использовать криптовалюту для оплаты покупок. Так криптовалюта закрепит за собой статус интернет-денег.

8. Инвесторы вложат в рынки прогнозов более $100 млн.

9. Апгрейд EIP-4844 поможет снизить среднюю стоимость ETH-транзакций до уровней ниже $0.01.

10. До конца 2024 года каждый четвертый финансовый консультант будет использовать криптовалюту на клиентских счетах.

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noworries По материалам:

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