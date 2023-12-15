Bitcoin в 2024 году может вырасти до $80 000 — прогноз — Finance.ua
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Bitcoin в 2024 году может вырасти до $80 000 — прогноз

Технологии&Авто
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Аналитик компании Bitwise Райан Расмуссен рассказал, сколько будет стоить Bitcoin в 2024 году, и дал десять дополнительных прогнозов по ситуации на крипторынке.
Так, Расмуссен считает, что в следующем году флагманский криптоактив сможет достичь отметки в $80 000. Главными драйверами роста BTC аналитик назвал грядущий халвинг и вероятный запуск спотовых Bitcoin-ETF в США. Аналитики Bloomberg считают, что запуск инструмента состоится уже в январе следующего года. Халвинг же состоится в конце апреля.
Вот несколько прогнозов, которыми поделился Расмуссен:
1. Спотовые ETF на Bitcoin станут самыми успешными торгуемыми фондами на бирже.
«По нашим оценкам, в течение пяти лет спотовые Bitcoin-ETF могут занять 1% американского рынка ETF стоимостью $7,2 триллиона, или $72 миллиарда в AUM (активы в управлении)», — написал Расмуссен.
2. Крупнейшей криптобирже Coinbase удастся удвоить выручку. Бизнес-результаты торговой платформы превзойдут ожидания аналитиков с Уолл-стрит.
3. Объем переводов со стейблкоинами превзойдет показатели крупнейшей платежной системы Visa.

Курс криптовалют к доллару

4. JPMorgan создаст токенизированный ончейн-фонд на фоне роста интереса Уолл-стрит к токенизированным активам.
5. Прибыли Ethereum возрастут более чем в 2 раза и достигнут $5 миллиардов на фоне роста интереса участников рынка к децентрализованным приложениям.
6. Тейлор Свифт запустит свою коллекцию NFT-токенов. Свой прогноз аналитик объяснил интересом стримингового сервиса Spotify, на котором исполнительница заняла первое место по количеству прослушиваний, к невзаимозаменяемым токенам.

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7. Виртуальные помощники на основе искусственного интеллекта начнут использовать криптовалюту для оплаты покупок. Так криптовалюта закрепит за собой статус интернет-денег.
8. Инвесторы вложат в рынки прогнозов более $100 млн.
9. Апгрейд EIP-4844 поможет снизить среднюю стоимость ETH-транзакций до уровней ниже $0.01.
10. До конца 2024 года каждый четвертый финансовый консультант будет использовать криптовалюту на клиентских счетах.
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Разработка собственной криптовалюты: это стоит знать

По материалам:
noworries
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