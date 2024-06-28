НКЦПФР України: регулювання криптовалют допоможе розкрити тіньові операції — Finance.ua

НКЦПФР України: регулювання криптовалют допоможе розкрити тіньові операції Сьогодні 09:45 — Криптовалюта

НКЦПФР України: регулювання криптовалют допоможе розкрити тіньові операції

Прийняття нового закону про віртуальні активи в Україні допоможе розкрити тіньові фінансові операції.

Про це виданню Delo.ua розповів представник Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Юрій Бойко.

Член НКЦПФР зазначив, що після обмежень НБУ щодо обміну гривні на криптовалюту інвестори почали користуватися неофіційними обмінниками та проводити P2P-транзакції.

«Ініціативи НБУ щодо P2P-операцій в певній мірі ускладнять обмін криптовалют на гривню, але не зроблять його неможливим. Не буду заперечувати, що прийняття нового закону про віртуальні активи може суттєво допомогти вивести обмін криптовалют із тіні», — вважає Бойко.

Також представник Комісії додав, що наразі оподаткування операцій з віртуальними активами здійснюється за загальними правилами та ставками, встановленими Податковим кодексом України для фізосіб.

Модель, яку запропонував регулятор після прийняття закону про віртуальні активи, передбачає оподаткування чистого доходу від операцій з криптовалютами за базовими ставками по аналогії до оподаткування доходу від операцій з цінними паперами.

Також було запропоновано звільнити від оподаткування операції з безоплатного отримання віртуальних активів. Наприклад, в результаті майнінгу чи стейкінгу.

Наприкінці червня 2024 року в ЄС має запрацювати перша частина закону про регулювання криптовалют MiCA в частині стейблкоїнів. Раніше Україна заявила, що планує імлементувати регламент MiCA в своє законодавство.

На думку Юрія Бойко, в першу чергу ці норми вплинуть на постачальників послуг криптоактивів, які авторизовані в країнах ЄС. Оскільки Україна взяла курс на євроінтеграцію, її статус буде оцінюватись, в тому числі, й за рівнем регулювання віртуальних активів відповідно до моделі MiCA.

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