Wells Fargo прогнозирует рост биткоина во ІІ квартале 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Wells Fargo прогнозирует рост биткоина во ІІ квартале 2025 года

Криптовалюта
13
Wells Fargo прогнозирует рост биткоина во ІІ квартале 2025 года
Wells Fargo прогнозирует рост биткоина во ІІ квартале 2025 года
Аналитики прогнозируют, что биткоин может перейти к росту во втором квартале 2025 года, если сохранятся две ключевые макроэкономические корреляции.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитика Wells Fargo Кристофера Гарви.
По его словам, стоимость биткоина имеет положительную связь с денежной массой (M2) и отрицательную — с индексом доллара (DXY). Текущее снижение криптовалюты объясняется укреплением доллара в четвертом квартале 2024 года. Однако после пика 13 января 2025 года DXY начал ослабевать, что может создать условия для восстановления рынка.
Аналитик Compass Point Эд Энгель также обратил внимание на эти факторы. Он отметил, что глобальный агрегатор M2 достиг максимума в сентябре 2024 года, после чего ликвидность снизилась, но в начале 2025 года стала восстанавливаться. Если биткоин сохранит свою корреляцию с M2, это будет означать еще одно снижение в марте перед значительным ралли во втором квартале.
Читайте также
Менее оптимистично настроены эксперты Wolfe Research. Они указывают на неопределенность регулирования криптовалютного рынка и макроэкономические риски, в частности, торговые войны. По их мнению, биткоин вряд ли преодолеет $90 000 в ближайшей перспективе, а будет оставаться в состоянии «устойчивой слабости».
Ранее сообщалось, что трейдеры опционов поставили $550 млн на снижение BTC до $70 000 в марте. Некоторые аналитики допускают падение этого уровня перед возможным восстановлением.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems