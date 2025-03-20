Wells Fargo прогнозирует рост биткоина во ІІ квартале 2025 года — Finance.ua

Wells Fargo прогнозирует рост биткоина во ІІ квартале 2025 года Сегодня 03:04 — Криптовалюта

Wells Fargo прогнозирует рост биткоина во ІІ квартале 2025 года

Аналитики прогнозируют , что биткоин может перейти к росту во втором квартале 2025 года, если сохранятся две ключевые макроэкономические корреляции.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитика Wells Fargo Кристофера Гарви.

2 ) и отрицательную — с индексом доллара (DXY). Текущее снижение По его словам, стоимость биткоина имеет положительную связь с денежной массой (M) и отрицательную — с индексом доллара (DXY). Текущее снижение криптовалюты объясняется укреплением доллара в четвертом квартале 2024 года. Однако после пика 13 января 2025 года DXY начал ослабевать, что может создать условия для восстановления рынка.

Аналитик Compass Point Эд Энгель также обратил внимание на эти факторы. Он отметил, что глобальный агрегатор M 2 достиг максимума в сентябре 2024 года, после чего ликвидность снизилась, но в начале 2025 года стала восстанавливаться. Если биткоин сохранит свою корреляцию с M 2 , это будет означать еще одно снижение в марте перед значительным ралли во втором квартале.

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Менее оптимистично настроены эксперты Wolfe Research. Они указывают на неопределенность регулирования криптовалютного рынка и макроэкономические риски, в частности, торговые войны. По их мнению, биткоин вряд ли преодолеет $90 000 в ближайшей перспективе, а будет оставаться в состоянии «устойчивой слабости».

Ранее сообщалось, что трейдеры опционов поставили $550 млн на снижение BTC до $70 000 в марте. Некоторые аналитики допускают падение этого уровня перед возможным восстановлением.

noworries По материалам:

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