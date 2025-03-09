Февраль стал рекордным по объему похищенных криптоактивов — Finance.ua
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Февраль стал рекордным по объему похищенных криптоактивов

Криптовалюта
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Февраль стал рекордным по объему похищенных криптоактивов
Февраль стал рекордным по объему похищенных криптоактивов
Прошлый месяц стал самым разрушительным месяцем в истории криптоактивов по объему украденных средств, заявили эксперты PeckShield. В результате 20 взломов общие потери составили $1,51 млрд.
Об этом пишет Incrypted.
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Этот показатель превзошел предыдущие антирекорды, зафиксированные во время больших атак на DeFi-протоколы в 2022 году.
Рекордный ущерб понесла криптовалютная биржа Bybit, потерявшая более $1,43 млрд в результате хакерского рейда.
Это событие возглавило рейтинг наибольших взломов и стало серьезным ударом по безопасности централизованных платформ, считают аналитики.
В ТОП-5 инцидентов февраля также вошли:
  • Infini — $49,5 млн;
  • zkLend — $9,66 млн;
  • Ionic — $8,6 млн;
  • sujiYan — $4 млн.

Причины роста атак

Эксперты связывают рост количества атак с усилением интереса хакеров к централизованным биржам и протоколам второго уровня, а также с усложнением используемых методов.
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В частности, отмечено увеличение количества фишинговых атак, эксплойтов смартконтрактов и взломов горячих кошельков.
Специалисты предупреждают, что несмотря на активные усилия по улучшению безопасности, такие инциденты подрывают доверие к криптовалютной индустрии.
По их мнению, события февраля могут привести к новым требованиям со стороны регуляторов и усилению мер по защите пользовательских активов.

Курс криптовалют к доллару

По материалам:
incrypted
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