Трамп подписал указ о создании резерва биткойнов — Finance.ua
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Трамп подписал указ о создании резерва биткойнов

Криптовалюта
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Трамп подписал указ о создании резерва биткойнов
Трамп подписал указ о создании резерва биткойнов
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании «Стратегического резерва биткойнов». Это произошло за день до встречи с руководителями индустрии криптовалют в Белом доме.
Соответствующий указ разместили на сайте Белого дома.
В своем указе Трамп называет биткоин «цифровым золотом» и добавляет, что такая цифровая валюта якобы никогда не подвергалась взлому. Этот так называемый «цифровой резерв биткоинов» будет содержать и другие цифровые валюты.

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Согласно документу, в течение 30 дней руководители каждого агентства должны предоставить Министру финансов и Президентской рабочей группе по рынкам цифровых активов полный отчет обо всех государственных цифровых активах. Это должно облегчить передачу государственных цифровых активов в «Стратегический резерв биткойнов США».
Трамп поручил министру финансов США Скотту Бессенту создать офис для администрирования и контроля за депозитарными счетами «Стратегического резерва биткоинов». Также в документе указано, что будут наполнять резерв конфискованными в рамках уголовных или гражданских производств активами или какого-либо гражданского денежного штрафа.

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Ранее было известно, что Трамп выдвинул предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса на новую должность ответственного за политику американской администрации в области искусственного интеллекта и криптовалюта.
Этот указ отражает изменение отношения президента Трампа к криптовалютам и является частью более широкой инициативы по интеграции цифровых активов в финансовую систему США.
Ранее Трамп объявил названия пяти цифровых активов, которые он планирует включить в этот резерв, повысив рыночную стоимость каждого: биткойн, эфир, XRP, solana и cardano. Пока непонятно, как такой резерв будет работать, а также какую пользу он принесет налогоплательщикам США.
По материалам:
suspilne.media
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