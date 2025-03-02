Трамп ініціював створення криптовалютного резерву США — Finance.ua

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Трамп ініціював створення криптовалютного резерву США

Криптовалюта
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Трамп ініціював створення криптовалютного резерву США
Трамп ініціював створення криптовалютного резерву США
Президент США Дональд Трамп доручив розпочати роботу над формуванням стратегічного резерву криптовалюти. До нього зокрема увійдуть токени XRP, SOL та ADA.
Про це йдеться у заяві Трампа в Truth Social та Binance.
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За словами Трампа, криптовалютний резерв США підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації колишнього американського президента Джо Байдена.
«Саме тому мій указ про цифрові активи доручив президентській робочій групі просуватися вперед у створенні криптовалютного стратегічного резерву, який включає XRP, SOL і ADA. Я подбаю про те, щоб США стали криптовалютною столицею світу. Ми робимо Америку знову великою!» — наголосив він.
Варто зауважити, що навіть попри те, що Трамп не згадав у своїй заяві одну з найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют Bitcoin, той все одно зріс на кілька відсотків за лічені хвилини.
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Нагадаємо, раніше Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.
За матеріалами:
РБК-Україна
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